Cristina Saavedra ha estallado contra el hospital en el que su hermana está luchando contra el cáncer. La popular periodista ha sido especialmente azotada por la enfermedad, pues en solo 12 días tuvo que despedirse por este motivo de su abuela y de su hermana pequeña. Posteriormente la gallega anunció que otra de sus hermanas también padecía cáncer y ahora ha estallado contra el hospital en el que se está tratando el tumor.

Saavedra se ha pronunciado en estos términos en un mensaje que ha tenido un gran número de interacciones: “En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando!”. La redactora proseguía con su denuncia de esta forma: “Tampoco por las escaleras porque están rondando. Que espere. Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos. Y sí, larga vida al cine, con todo reposto pero señores del @sergas este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. Hay mucho dolor. Mucho. Desgarra”.

“Qué dolor y qué vergüenza”

La contundente publicación de la periodista de La Sexta hacia el Sergas (Servicio Galego de Saúde) no ha pasado desapercibida. Y no es para menos, pues continúa afirmando lo siguiente: “Vivimos con las entrañas fuera. Nos arrastramos. Tampoco había plaza en el parking público. Estaba ocupado por el equipo técnico de la productora. Vallado por el Concello. No, hombre, todos apoyamos la cultura, también lo hacía mi hermana, pero a ella no le quedan tantos minutos”. Concluye la redactora de la siguiente forma: “Qué dolor y qué vergüenza. Disfruten cuando salga de la película”.

No es esta la primera vez en la que la gallega se abre en canal con sus seguidores, pues en su día esta publicación ya contó con un sinfín de muestras de apoyo: "Sí, luchar es bregar, abrirse paso en la vida (DRAE). Es levantarte de la cama molida tras la quimio para desayunar con tus hijas. Es secarte las lágrimas cuando te quedas con los mechones en la mano tras lavarte el pelo. Llamemos a las cosas por su nombre. Sin miedo" publicaba la periodista.