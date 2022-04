Gran victoria de Antena 3 en el mes de marzo. La cadena es líder con un 14,4%, la misma cuota que en el mes pasado, pero con una importante novedad: Telecinco cae a un 11,9%, su peor mes histórico igualado con agosto de 2018, lo que supone la mayor distancia del canal de Atresmedia sobre el de Mediaset desde hace 20 años, es decir, desde marzo de 2002.

Las claves del liderazgo de Antena 3 no han variado demasiado: el trío de ases que forman 'Pasapalabra', 'Antena 3 Noticias' y 'El Hormiguero' hace que la cadena lidere con holgura la franja más cotizada, el prime time. Además, el final de 'Tu cara me suena', estrenos como la serie 'Alba', además de la turca 'Infiel' también refuerzan su victoria. Antena 3 también triunfa en la tarde gracias a 'Tierra amarga' y por la mañana 'Espejo Público' sube, mientras que 'La ruleta de la suerte' vive un momento glorioso al mediodía.

En cambio, Telecinco pierde 1,6 puntos respecto a febrero, una caída de la que tiene mucha culpa 'Pasión de gavilanes', que ha supuesto un gran fracaso para la cadena en el prime time. Tampoco ayudan los discretos datos de 'Secret Story', que se despide sin pena de gloria. A esto hay que sumar la bajada de audiencia que ha experimentado 'Sálvame' así como el 'Deluxe', y los malos datos de experimentos como los especiales sobre Ucrania. La única alegría para la cadena es la serie 'Entrevías', que sigue siendo su gran acierto en una temporada de crisis, así como 'El programa de Ana Rosa' en la mañana, aunque este espacio también ha bajado.

Por su parte, La 1 crece una décima respecto al mes pasado y firma un 8,5%, pero obtiene su peor resultado histórico en un mes de marzo. La cadena no levanta cabeza, ya que no cuenta con ninguna oferta potente en prime time. A esto hay que sumar el mal arranque de 'Menudos Torres' a mediodía y los discretos resultados de su tarde, a excepción de 'Aquí la tierra', que no brilla pero al menos suele superar el doble dígitos.