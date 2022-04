Hace mucho tiempo que alrededor de la vida de la tonadillera Isabel Pantoja no dejan de merodear los problemas. La relación con el exalcalde de Marbella Julián Muñoz que motivó su paso por la cárcel; el fallecimiento de su gran apoyo, su madre Doña Ana; la ruptura de relaciones con sus hijos... Solo le faltaba que antiguos amigos hurguen en la herida con declaraciones que no hacen más que acrecentar la sensación malestar en el entorno de la cantante.

La respuesta de la Pantoja ha sido aislarse por completo en Cantora, la finca donde ha transcurrido su vida desde que empezó su romance con Paquirri, desde los trágicos momentos tras la muerte del torero hasta los más recientes de sus desencuentros con Kiko Rivera e Isa Pantoja.

"Está allí metida con su hermano (Agustín) y no tiene relación con nadie, ni con sus hijos ni con sus nietos... Me da pena", ha dicho esta semana una de las personas que mejor conoce a la tonadillera. Es José Manuel Parada, el veterano periodista y presentador, que acudió a 'Sálvame' para, entre otros temas, hablar sobre la desaparición pública de Isabel Pantoja. "Me da mucha pena porque yo he querido mucho a Isabel", de la que Parada era íntimo "hasta que me puso la cruz".

A día de hoy, Parada sigue preguntándose cuál fue el motivo de su distanciamiento con la Pantoja, de la que, recalca, "nunca he dicho nada malo". Parada prefiere recordar a la Isabel del pasado, "la de los momentos felices" y pide que no se le fustigue. "No es ni la santa más grande ni el demonio más grande. Solo es rara y una mujer que no olvida. Si yo fuera ella me apearía del pedestal en el que está y perdonaría a mis hijos".