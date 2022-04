Jorge Javier Vázquez recibió durante la entrega reciente de 'Viernes Deluxe' una indirecta inesperada de un invitado. Esta semana, Carlos Lozano acudió al programa para charlar de su trayectoria y acabó provocando un claro zasca sin buscarlo del que se percató el catalán.

Lozano comentó que va a participar en una película con un papel secundario. Junto a su comentario resaltó sus habilidades para la actuación para sorpresa de los colaboradores. En su explicación quiso destacar su cariño del público: "Como tú, Jorge Javier, y tu obra de teatro. No paramos".

A pesar de que el comentario pretendía generar un cumplido, no se percató de que era una indirecta por las críticas que ha recibido recientemente Jorge por su espectáculo. En redes sociales se ha acusado al presentador de no acudir a sesiones de imprevisto y de no conseguir un gran éxito en 'Desmontando a Séneca'.

Jorge se lo tomó con humor y no esquivó el tema: "Tengo que decir que en Madrid no se ha llenado del todo”. “Pero también tengo que decir que todos eran muy buenas personas", añadió sin enfadarse y a modo de broma junto a los colaboradores del formato