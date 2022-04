Change.org es una de las principales plataformas para la recogida de firmas y propuestas, que van desde el ámbito legal hasta el puramente recreativo como en este caso. Esta petición en concreto, la apuesta por una 4º temporada de la serie Anne with and E, no está lejos de sobrepasar el umbral de firmas que pide la plataforma, siendo ya una de las más virales y potencialmente visibles de Change.org a día de hoy.

No cabe duda de que habrá llegado a oídos de Netflix, lo que tocará esperar una reacción por su parte en los próximos días, puesto que cada vez son más las personas que firman. A ritmo de un Ferrari ha pasado de 30.000 a 1.618.678 firmas en tan sólo unas pocas horas. No es extraño que ocurra esto, ya que la empresa dejó a muchos fans con ganas de más episodios y de que se cerrase la historia de Anne totalmente por completo, pues tiene asuntos que resolver, como su vida en la universidad y la distancia entre su amado Gilbert y ella. Además, otro aspecto muy importante, ¿qué pasará con su amiga india Ka'Kwet? ¿Logrará huir de la escuela en la que sufre maltrato físico y psicológico? ¿Acabará Anne descubriendo el racismo que se ejerce en la escuela donde está su amiga? ¿Crees que debería haber una cuarta temporada de Anne with and E?

