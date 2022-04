Belén Esteban ha reaccionado este martes de forma tajante a los bulos que circulan sobre las ofertas que habrían recibido determinados miembros de su familia para participar en 'Supervivientes 2022'.

En concreto, la colaboradora de 'Sálvame' ha estallado tras la publicación de una información que apunta a que su hija Andrea y su marido Miguel habrían sido tentados para concursar en la nueva edición del reality show, que arrancará en Telecinco a lo largo del mes de abril.

Tras la emisión de un vídeo que recogía la mencionada noticia, la de Paracuellos se ha dirigido a cámara para insistir en que su hija, como ha manifestado desde que cumplió la mayoría de edad, no quiere convertirse en personaje público: "Lo que están diciendo ahí es falso. No la ha llamado nadie. Y aunque la hubieran llamado, sabe que ella no se dedica a esto. ¡Vale ya de mentir!".

"¡No quiere salir, dejadla en paz!", ha exclamado la tertuliana, visiblemente molesta por los bulos en torno a la participación de su hija en 'Supervivientes': "No quiere dedicarse a esto, dejad de publicar esas cosas".

Sin querer "dar nombres", Belén también se ha dirigido a quienes han publicado que su marido Miguel habría recibido una oferta de 30.000 euros semanales para fichar por el reality de aventura: "También lo han publicado de mi marido. ¡Mentira! La gente que nos escribe por Whatsapp para preguntar si es verdad, que pregunten por cómo nos va la vida. ¡Es falso!".