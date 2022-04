Paz Padilla es historia de Mediaset, pero no de la televisión española. Por lo menos eso se extrae del regreso a la pequeña pantalla de la mano de Movistar Plus, una de las plataformas de pago que ha apostado por la humorista gaditana pese a sus declaraciones negacionistas durante la campaña de vacunación del coronavirus.

Padilla fue despedida de Mediaset, grupo al que pertenece la cadena Telecinco, después de una discusión con Belén Esteban en el programa del corazón Sálvame y reaparece junto a Miki Nadal y Juanma Castaño en el espacio de cocina Cinco tenedores. En el programa en cuestión, la polémica excolaboradora de Mediaset compartirá equipo junto al también humorista Miki Nadal, mientras que Juanma Castaño recibirá el apoyo de Ángel Martín, expresentador del programa de La Sexta Sé lo que hicisteis.

Mientras cocinan, en el programa que se puede ver en Movistar los invitados relatan sus experiencias recientes, por lo que no sería de extrañar que a Paz Padilla le preguntaran por la salida por la puerta de atrás de Mediaset después de varios años ligada al grupo de Telecinco o Cuatro. Hay que destacar que la presentadora ha denunciado a la cadena por despido improcedente, que la propia humorista ya valoró en su momento: “Dicen: 'Despedida Paz Padilla'. ¿Pero a quién no lo han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti. Ya está. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo”.

Pese al fulminante despido de Paz Padilla después de un enfrentamiento con Belén Esteban y unas opiniones sobre la pandemia del coronavirus provocaron una ola de indignación parece que parece que ha encontrado acomodo en Movistar Plus. Además en breve se podrán ver los episodios de la segunda parte de la temporada 12 de ‘La que se avecina’ en la que la gaditana interpreta a Chusa.