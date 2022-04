Jorge Javier Vázquez no ha ocultado su malestar con uno de los rostros más conocidos de la música española como es Pablo Alborán. El cantante aparecía en el programa ‘La Resistencia’ de David Broncano y el presentador de Sálvame aprovechaba esta circunstancia para desvelar el comportamiento del artista tras el fallecimiento de su amiga Mila Ximénez.

El conductor del espacio de Telecinco confesó así que tenía una espinita clavada y contó los motivos de la siguiente manera: "Ya que estamos de confesiones. Yo sé que en algún momento tenía que contarlo y compartirlo con toda la audiencia", comenzaba el presentador. "Que te quema por dentro", apostillaba su compañera Adela. "Quemar, quemar, no. Pero veo a Pablo Alborán en 'La resistencia' y yo la verdad es que desde hace bastante tiempo me deja bastante frío cada vez que lo veo, bueno muy frío".

El presentador de Sálvame contaba por fin el motivo de esa frialdad para con el artista: "Mila Ximénez amaba a Pablo Alborán, estaba todo el día dándonos la vara de lo que le decía Pablo y los audios que le enviaba. Pero el día que se va Mila Ximénez, este programa intentó por todos los medios conseguir algo de Pablo Alborán, un audio, un vídeo, una llamada, un algo para decirle adiós a Mila y nos fue imposible".

El doloroso silencio de Alborán

Pese a que el artista es bastante proclive a aparecer en distintos medios de comunicación, no tuvo a bien contestar a las llamadas de Sálvame tras la muerte de Mila: “Nos fue imposible y lo intentamos por todos los medios. Desde entonces a mí Pablo se me ha caído bastante. Y sabes cómo se pone este programa cuando quiere conseguir algo y nos conformábamos con cualquier cosa, un audio, un vídeo, una foto o lo que fuera". La indignación de Jorge Javier Vázquez, como vemos, iba a más.

El presentador concluía su alocución afirmando que el silencio del artista “causó decepción general. Esto no es una lista de agravios ni reproches, es una decepción. Ostras que la marcha de Mila era imposible no enterarse. A mí me dolió mucho, pero a mí y a todo el equipo".

Recordar Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena, aunque en la actualidad se encuentra en horas bajas debido a sus pobres datos de audiencia.