Marta Riesco se ha plantado ante el trato que está recibiendo por parte de 'Sálvame'. La reportera y ahora también colaboradora se ha convertido en el blanco de las bromas del programa desde que se conociera su relación con Antonio David Flores. La última fue montar ayer una sala de cine para mostrar las imágenes del paso de Riesco por la serie 'Yo soy Bea', lo que colmó la paciencia de la reportera más famosa de la cadena.

“Desde hace cinco meses llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte de Sálvame y La Fábrica de la Tele hasta el nivel que tuve que coger una baja médica porque el acoso era insufrible, era demasiado”, expresa Marta en su perfil de Instagram, donde se queja de que el programa ha intentado ridiculizarla sacando a relucir su pasado en certámenes como Miss Fea o como cantante con el tema candidato a Eurovisión 2010 'No tengas miedo'.

“Han sacado todo lo que han podido sacar de mí desde que tenía 18 años", se queja y añade: "También empezaron a poner sin parar una canción que hice con 18 años y la ponían cada vez que hablaban de mí para ridiculizarme y hacerme daño, para que yo no pudiese trabajar en el programa en el que trabajo de reportera y colaboradora”.

En sus Stories Marta reconoce que si ha hablado de su relación con Antonio David es “porque se dijo en mi programa que debía bajar y dar una serie de explicaciones”, pero que a partir de ese día “fue imposible continuar con mi vida porque directamente me machacaron”. Tras esto, Riesco visitó la clínica de salud mental López Ibor, una situación que cree que vuelve a repetirse: “En estos últimos días las bromas han pasado otra vez unos límites muy graves”.

El asunto no se ha quedado ahí y ha estallado también directamente contra Jorge Javier Vázquez, al que acusa de intentar ridiculizarla y "utilizar que he querido ser cantante o actriz con 18 años para calmar mis ansias de fama. Y me lo dices tú, actor de teatro, cantante, presentador y abanderado del feminismo y del acoso mediático". “¿Qué se está haciendo conmigo en la cadena en la que trabajo? ¿Cómo se puede permitir que en 'Socialité 'salga una pantalla llena de chicos y se diga con cuántos me he enrollado?”, se pregunta. “A Jorge Javier le admiraba y le considero inteligente. ¿Cómo una persona que ha escrito en sus libros los episodios de acoso que ha sufrido en su vida puede estar riéndose de mí hablando de mi nariz o de mi ojo? ¿Qué he hecho en esta vida para que me estéis haciendo esto? ¿Creéis que tengo que llegar a mi casa llorando con un ataque de ansiedad porque cada día se ríen de mí? La canción, mi cara, los defectos físicos... lo único que quiero es que me dejéis seguir trabajando y que me dejéis vivir”, sentencia.