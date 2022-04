Muchos son los castellonenses conocidos en la televisión de todo el mundo, pero en esta ocasión no nos centraremos en rostros populares como los de Carlos Latre o Miguel Ángel Silvestre, sino en otros menos conocidos que salieron a la luz gracias a los 'realitys', los programas de convivencia que tantos seguidores han tenido y tienen entre los espectadores.

En esta ocasión nos centraremos en diez personajes (bueno 11, puesto que hay una pareja), pero con eso no queremos decir ni mucho menos que estén todos los que son, simplemente que son todos los que están. Nos dejamos a 'triunfitos' como José Giménez, Xavier Dealbert o Rafa Bueso, a célebres participantes de First Dates como Eva Esteve, Víctor o Aldana, así como a Cristian del Valle, popular también por su paso por La Isla de las Tentaciones. Si conoces a otros castellonenses populares no dudes en hacérnoslo saber a través de mensajes directos en redes sociales o vía whatsapp en el 680558577.

Melania Querol (Gran Hermano)

La castellonense no pasó desapercibida en su aparición en Gran Hermano en el año 2007, pero una vez concluyó el programa prácticamente desapareció de la televisión, y eso que llegó a compartir novio con la superestrella de Hollywood Demi Moore. Se trataba de Piero Righetto, a quien la concursante conoció en el programa y con el que mantuvo una relación tanto dentro como fuera del ‘reality’. Una vez fuera del concurso se convirtió en procuradora.

Selena (La Granja)

Pese a que Selena siempre será recordada por el dúo musical Sonia y Selena, la despampanante castellonenes también participó en un ‘reality’, La Granja de los famosos, que se emitió en Antena 3 y en el que también participaron rostros conocidos como Alonso Caparrós, Olivia de Borbón o María Jesús Ruiz. En una reciente entrevista en Mediterráneo dejó caer también que no le importaría participar en ‘Supervivientes’.

Mónica Gómez (Casados a primera vista)

Fue Miss Castellón y participó en Casados a primera vista, un ‘reality’ que se emitió en Antena 3. Tras su paso por el programa posó desnuda en la revista Interviú y en la actualidad es muy activa en redes sociales, pues en Instagram cuenta con más de 130.000 seguidores. Se define como apasionada del deporte y la fotografía. En el citado programa se casó con su compañero, Jordi, pues uno de los atractivos del ‘reality’ era el hecho de dar un paso más al formato de citas a ciegas, provocando que la pareja se conozca directamente el día en el que deben darse el sí, quiero. Mónica se casó, pero al poco tiempo pidió el divorcio y atendiendo a sus publicaciones ha vuelto a encontrar el amor.

Juan Miguel (Supervivientes)

El peluquero más famoso de la televisión. Después de casarse con la popular cantante Karina en 1988 saltó a la fama tras participar en Supervivientes, GH Gran Hermano Revolution o Hotel Glam, donde llegó a ser finalista en el año 2003. En su paso por el ‘reality’ de supervivencia perdió la friolera de 38 kilos en tres meses.

Mónica Guerrero (La casa de tu vida)

Mónica Guerrero o Mónica La Virgen, como se le conoció entonces, dejó huella en el ‘reality’ de Telecinco, en el que participó junto a su entonces pareja David. Fue la primera expulsada del citado programa, pero su personaje se engrandeció fuera de plató, protagonizando algunos de los episodios más sonados de la época junto a su padre Rufino.

Maribel (MasterChef)

La cocinera de Benicarló abanderó la defensa de los productos locales en el ‘reality’ de cocina por excelencia de la televisión española. Su imagen iba a aparejada siempre a las alcachofas de su querida tierra, al a que ha vuelto tras pasar incluso por otro programa de convivencia como Mira quien baila.

Gala y Nico (La Isla de las Tentaciones)

Entraron como pareja al programa, pero después de tres años de relación el ‘reality’ acabó definitivamente con su amor. Su final no fue precisamente el mejor, pues tras lanzarse los trastos a la cabeza justificaron sus sendas infidelidades en que ya no mantenían relaciones sexuales. Gala sigue ligada a la televisión en programas de la cadena MtMad, mientras Nico, que pasó por las categorías inferiores del Real Madrid o el Villarreal, sigue jugando a fútbol.

Diego (Amor con fianza)

Este joven de Burriana fue uno de los solteros que intentó destruir las parejas que ponían a prueba su amor en un ‘reality’ de Netflix presentado por Mónica Naranjo. Diego Palomo fue protagonista así en el programa que emulaba a La Isla de las Tentaciones en la plataforma de pago.

Violeta Mangriñán (MYHYV)

Saltó a la fama por el ‘reality’ de citas, pero donde realmente se hizo popular fue en Supervivientes. Con casi tres millones de seguidores entre Instagram y TikTok, la joven de la Vall d’Uixó, que espera su primer hijo, es una de las personas más influyentes de la provincia de Castellón en redes sociales.

Jennifer Baldini (MYHYV)

La extronista del programa MyHyV es natural de Betxí y muy activa en redes sociales, donde cuenta con cientos de miles de seguidores. La ‘influencer’ ha participado en más programas de Mediaset y visita la provincia de Castellón muy a menudo pese a que actualmente ha fijado su residencia en Madrid.