El pasado domingo, Iker Jiménez dejó a un lado los contenidos habituales de 'Cuarto milenio' para compartir una polémica reflexión sobre el lenguaje inclusivo. Durante los minutos finales del programa, el presentador se dirigió a sus espectadores para hablar sobre este asunto, aprovechando un tuit que había publicado Arturo Pérez Reverte unos días atrás. "El futuro ya está aquí. Ahora, a disfrutarlo", apuntó el escritor junto a un texto en el que se hacía uso de fórmulas como 'el/la niño/a'.

"Yo no soy un ejemplo práctico de esto, evidentemente, pero el lenguaje, sobre todo cuando es con ordenanzas, tiende a decir lo máximo en menos espacio. Aquí es al revés. Para no quedar mal, oiga", comentaba el presentador de la 'nave del misterio' de Cuatro.

El futuro ya está aquí. Ahora, a disfrutarlo. pic.twitter.com/sTmgYIJoPQ — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 3 de abril de 2022

Jiménez continuó su discurso burlándose del lenguaje inclusivo: "Esto no es una crítica, porque ahora por cualquier cosa te llaman facha o 'fache', Franco o 'Franque'. Tampoco es cuestión de política, porque nadie queda ajeno a esto. Me hace gracia ver a partidos o personas que se reían del lenguaje inclusivo y que ahora lo emplean. En algunos casos rozando el ridículo".

Por otro lado, explicaba que "tendría que hacer dos horas de introducción" si tuviera que aprenderse todos los códigos "para que nadie se sienta herido". "Hay una competición para ver quién es el más purista", aseguró el también conductor de 'Horizonte' antes de lanzar una pregunta: "¿Alguna mujer que vea el programa se cree que diciendo 'hola, amigos' no la incluyo?". "¿Pero esto qué es? ¿Quién quiere que haya lío ahí? Pues hombre, quien saca provecho", añadió.

"O esto o usted es un 'fache', vamos a ser inclusivos. Pues no me importa ser 'fache' si ser 'fache' es estar con el lenguaje. ¿Tengo que deformar las cosas para ser alabado? Esto es una cuestión de personalidad, no de ser 'fache', facha o 'facho'. Cuando se ha enseñado a cierta población a que cualquier cosa que a mí no me guste es facha, porque tampoco sabe lo que significa la palabra, tenemos un grave problema", insistió el rostro de Mediaset.

Iker Jiménez se niega a aceptar "lo aberrante, lo absurdo y lo absolutamente inventado", según recalcó en 'Cuarto Milenio'. Para finalizar, ironizó sobre el uso de este lenguaje en su programa: "Alguien dirá: 'oye, que tú hablas de misterios'. No, no diga misterios, diga misterio y 'misterie', porque aquí vamos a empezar ahora con este lenguaje".

"Ya verán ustedes qué divertido va a ser el programa cuando tengamos que empezar así: 'Bienvenidos a la nave del misterio. Bienvenidas a la nave del misterio. Bienvenides a la nave del misterio'. Y todo lo haremos para que nadie se sienta excluido, para que las grandes firmas y los grandes empresarios sepan que nosotros no somos rancios, y que estamos con la vanguardia", concluyó.