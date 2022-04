Belén Esteban se ha caído en directo durante la emisión del programa Sálvame, lo que ha propiciado una lesión en el tobillo derecho. Ha sido este lunes cuando ha tenido lugar el incidente, mientras realizaban unas pruebas que simulaban ser de ‘Supervivientes 2022’.

«¡Me he roto el hueso!», gritaba Belén Esteban una vez sufrida la caída. Lo cierto es que no se podía levantar y por eso tanto se quejaba. Jorge Javier Vázquez ha pensado que podría ser un simple esguince e intentaba que entrase en calma. No obstante, la colaboradora de televisión no podía hablar del dolor que padecía y ha empezado a sudar, según han testiguado sus compañeros.

De esta forma, los servicios médicos de Telecinco la han atendido y han revelado que no se trata de un esguince y la han trasladado inmediatamente a un centro médico para averiguar qué tiene exactamente.

El presentador ha manifestado que se ha ido a la Mutua para que le hagan unas placas, pero «está bien». Ha sucedido todo tan rápido que ni los espectadores ni los presentes se habían percatado de la gravedad del asunto. No obstante, tras visualizar de nuevo la caída, se ha podido corroborar la magnitud del problema, en el que se contempla con claridad el tobillo torcido de Belén Esteban.

Belén esteban no es la primera ni probablemente la última que se cae en directo en televisión, concretamente, en el programa. En el verano de 2020, Lydia Lozano se cayó al suelo por un descuido, al deslizarse el cojín de su sillón, lo que provocó una inesperada caída. Además, justo unos años antes, también sufrió una caída de estas características, sólo que fue por una guerra de agua entre tertulianos.