First Dates Crucero es el programa de amor más famoso por su afán romántico y diverso. Los pretendientes zarpan en busca del amor en un gran barco. Todos ellos tienen sueños, distintos gustos y diferentes formas de conquistar a la otra persona. No siempre encuentran el amor, pero ha habido una pareja que ha tenido conexión desde el principio. Entre risas, amabilidad y música han forjado lazos sentimentales y podría acabar en beso. La cita de Giuseppe y Patricia es justamente en la que se ha percibido la pasión y la correspondencia mutua.

Los gustos de Giuseppe y Patricia

El italiano tiene 48 años y busca una mujer femenina y elegante. De hecho, ha de ser tan elegante como él, que viste Giorgio Armani y en su armario solamente se puede encontrar esta marca de ropa. La mujer, de 43 años y libanesa, quiere que el hombre de su cita tenga una posición social como la suya, alta.

Una pareja con ojos de deseo

La cita iba fenomenal, coincidían en absolutamente todo e incluso Patricia reveló que se sintió: “deseada”, “cuidada”, “mujer”. Además, le daba rabia que hablase antes que ella porque sólo podía decir: “Yo también”.

Entre los gustos de ambos, les agrada bailar, el arte, la belleza, reír… Y sobre todo sonreír, pues no dejaban de hacerlo en ningún momento hasta que Giuseppe acabó diciendo algo desafortunado sobre ella. “Eres una fresca”, manifestaba el italiano. Patricia, perpleja, no le parecía que tuviese una connotación positiva, pero a Giuseppe no le parecía negativa. Quizás, por el cambio de lengua, haya usado las palabras inapropiadas. Aun así, esto no pareció descontentarle mucho a la libanesa y la conexión entre ellos seguía intacta mientras tocaban el piano. Una bonita música que despertó sentimientos encontrados el uno por el otro hasta el punto de querer una siguiente cita. Pese a que Patricia quería un beso de despedida, el italiano prefirió dejarlo para otra ocasión "como buen caballero".