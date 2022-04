Pablo Motos aprovechó anoche la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' para revelar una anécdota hasta ahora desconocida: "El CNI me investigó porque un talibán se hizo una foto conmigo en Denia", comentó el presentador. Ante las bromas de Miguel Lago, él respondió: "Te lo digo despacio para que lo entiendas, un terrorista".

El presentador explicó cómo sucedieron los hechos: "Me pidió una foto en Denia, estaba en bañador y no sabía quién era. Pero resulta que estaba abrazado a un talibán peligrosísimo".

"El CNI le capturó y le metió en la cárcel, pero al ver mi foto en el móvil me relacionaron con él", rememoró el conductor. "Lo que me vuelve loco es que durante el día esté haciendo sus cosas de talibán, pero a las 22:30 horas, su entrega de El hormiguero, que no se la quite nadie", expresó Lago despertando las risas de los allí presentes.

De hecho, el espacio de Antena 3 rescató la imagen en la que aparecía Motos, el terrorista y Damián Molla, el cómico que pone voz a la hormiga Barrancas: "A él no lo investigaron", comentó.