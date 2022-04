A pesar de que ha esquivado a la prensa todo lo que ha podido durante los últimos meses, Olga Moreno ha roto su silencio. La ganadora de 'Supervivientes 2021' se ha confesado sobre su ruptura con Antonio David Flores, después de que el extertuliano de 'Sálvame' fuera pillado con Marta Riesco, su actual pareja.

En una entrevista exclusiva para la revista Semana, Olga explica cómo vivió con asombro el fin de su relación: "Yo me rompo por completo porque en mi cabeza la palabra separación no existía. No me lo esperaba", reconoce. De hecho, Moreno afirma que no sabía absolutamente nada de la relación de Antonio David con su actual pareja hasta "el día que salen las fotos de él saliendo de casa de Marta".

Tras la publicación de las imágenes, Olga fue a buscar corriendo al ex de Rocío Carrasco para decirle "de todo menos bonito". No obstante, Olga ya había tenido sospecha de alguna infidelidad, algo que "él siempre había negado".

En declaraciones para el citado medio, Olga admite que "cuesta ver al hombre al que has amado durante 22 años con otra mujer" y expresa tajante: "Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo lo he hecho". Aunque cree que él debe seguir su camino, la empresaria se muestra tajante con su ya ex: "Antonio David me ha traicionado y me ha decepcionado mucho. No me merecía esto".