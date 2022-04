Después de 10 largos años, el asturiano Pipi Estrada ha aparecido por el plató de Sálvame por el 13º cumpleaños del programa Sálvame, ya que se celebra este aniversario trayendo caras conocidas del pasado.

Pipi Estrada, tras los aplausos de entrada, ha querido aprovechar para quejarse de unos acontecimientos del pasado y quería aclararlos de una vez por todas. El que se ha dado por aludido es sin duda el porteño Rafa Mora, quien escuchó todos los insultos y acusaciones por parte del asturiano.

El que fue colaborador de Mujeres y Hombres y Viceversa ha manifestado que le es imposible perdonar las traiciones, solamente los errores y las equivocaciones. Y es que ha admitido que el porteño es un mentiroso y una 'Rata Mora' despreciable.

“Rafa Mora, al que yo mismo bauticé, es de la familia de los reptiles. En la vida tú puedes conseguir los objetivos de dos formas: volando como un águila o bien arrastrándote como un reptil”, ha revelado Pipi Estrada. Lo cierto es que se ha convertido en una polémica problemática por el pique de ambos, pues no se sabe cómo acabará todo esto.

En todo momento, Pipi Estrada reconoce haber apoyado junto a Miriam Sánchez a Rafa Mora en diversos programas, sobre todo en Mujeres y Hombres, ya que eran ellos quienes insistían en que volviese a plató una vez echado.

No obstante, el asturiano confiesa indignado y enfadado: “Rafa es como Viriato con el cuchillo, me traicionó a mí”. La razón es, presuntamente, según Pipi Estrada, que Mora mintió cuando insinuó que Miriam Sánchez era su pareja al dejarse una tanga en su casa. Y añade: “Esto no es de ser caballero sino de una rata. No es una persona que merezca mucho la pena ni tiene buenos valores”.

Además, también confiesa que Rafa Mora, tras estar vetado dos años y después volver a plató, aprovechó para hablar de Pipi Estrada acusándole de enviar contactos de chicas del programa del amor a los futbolistas de toda España. Más tarde, recibió llamadas de los deportistas para que les aclarase el tema.

“Mi currículum está bien registrado, el de Rafa, en cambio, viene en un rollo de papel higiénico”, ha querido puntualizar Estrada. Y ha sido esto lo que el porteño le ha respondido: “Me han puesto a renovar, para que lo sepas”. De hecho, en todo momento, Rafa Mora no paraba de reír entre carcajadas.

Entonces, cuando empieza a ser el turno de palabra de Rafa Mora, comienza a contar lo amigos que son Miriam Sánchez y él y confiesa que todo lo que ha contado Pipi Estrada no fue así y que estas cosas es mejor no hablarlas en el programa.

Al final, el asturiano ha acabado hablando del amor y de lo enamorado que se encuentra en este momento, puesto que ha descrito a su pareja como una persona muy guapa y joven, de 35 años. Y, pese a que el tiene 65, añade: “El amor no tiene edad”.