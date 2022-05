Kiko Matamoros, el hombre que buscaba tener éxito en Honduras y batir récords, ahora la experiencia es más complicada de lo que se pensaba. Está enfermo, en mal estado y todo esto le obliga a rechazar pruebas. Lo cierto es que esto puede tener consecuencias inmediatas de abandono. ¿Habrá dejado ya la isla? ¿Qué le han dicho los médicos?

Actualmente, el concursante está sin energía, desde picaduras de insectos por toda la cara y el cuerpo hasta malestar causado por el dolor de estómago que padece, que incluso le causa vómitos constantes y apenas come. Su estado de salud preocupa, no sólo por peligrar su continuidad en el programa sino por la necesidad de tratamiento médico de inmediato. Aun así, no han faltado los memes en Twitter, que están viralizándose rápidamente, ya que las visitas aumentan a cada rato.

#ConexiónHonduras2

Kiko Matamoros soy yo con el justificante médico falsificado para librarme de gimnasia en el cole. pic.twitter.com/X0THZhVlVy — HATEUNIC🖤RNS 🏴🐌🏴‍☠️ (@Blackisakolor) 1 de mayo de 2022

Sus compañeros ya son conscientes de sus graves dolencias y le están dando soporte y apoyo para una pronta recuperación. No obstante, el concursante no está bien física y anímicamente y los mosquitos y la cantidad de bichos que hay se vuelven el enemigo de Kiko Matamoros. Absolutamente está plagado de picaduras por todo el cuerpo y no para de rascarse, lo cual no beneficia.

Kiko Matamoros en salvame /Kiko Matamoros en Honduras .#ConexiónHonduras2 pic.twitter.com/ePXVH962oh — La nieta de María ♋ (@Osane_subire) 1 de mayo de 2022

Y se le suma todo lo que come y expulsa, pues no digiere bien el alimento y lo acaba vomitando. Esto le provoca náuseas, mareos y puede que la delgadez absoluta. Ni un coco parece ayudarle y eso que la fruta es sana. Hay concursantes que por mucho menos ya hubiesen abandonado la isla, pero la verdad es que Kiko Matamoros sigue resistiendo. Sin embargo, en Twitter se han manifestado algunas personas que creen que no va a durar en el reality.

Creo que Matamoros no va a llegar ni a la tercera semana.



Sin hacer nada y encima necesita atención medica...Menos mal que no hace las pruebas...#ConexionHonduras2 pic.twitter.com/MGjFBdYBm2 — PedriN (@Pedri_TV) 1 de mayo de 2022

Por suerte, los compañeros entienden la gravedad del asunto y le traen comida y agua e incluso charlan con él para que se desahogue y coja fuerzas para seguir afrontando todo esto, que es tan problemático que necesita un médico. No come apenas, vomita a cada rato, tiene diarrea diaria y la cara y el cuerpo deformada por los bichos. “Estoy harto y destrozado”, ha revelado el participante.

Por ello, ha tenido que rechazar pruebas hasta la del final. “Tengo un amago de rotura en el cuádriceps, no quiero hacer un esfuerzo que me saque del concurso", ha manifestado el concursante en Supervivientes. A esto se le suma la falta que le hace su familia, incluyendo a su novia Marta López. De hecho, a menudo manda mensajes a su pareja para recordarle su amor y lo mucho que la extraña. De momento, sólo puede recordar los momentos ya vividos con su novia, que algunos publicó hace tiempo en redes sociales.

Pese a que no se está adaptando de la mejor de las maneras, sigue en la isla luchando por permanecer hasta que no pueda más. Kiko Matamoros quiere ponerse fuerte y continuar en el reality mucho más tiempo, aunque veremos si finalmente lo consigue. Lo más importante es la salud.