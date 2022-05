Muchos tenían ganas de ver al valenciano Nacho Palau cumplir con todas las aventuras en Supervivientes 2022, pero no sabíamos que iba a confesar cómo fue su relación de hace casi 30 años con Miguel Bosé cuando se enamoraron hace un largo tiempo ni tampoco que hablaría sobre sus preferencias amorosas.

Nacho Palau pedazo de superviviente!

El hermanito de Asraf un impresentable.

Y Kiko Matamoros un flojo, los mosquitos pican a todooos..#Supervivientes1M — Mery (@Xenia2021) 1 de mayo de 2022

Nacho Palau siempre ha sido una persona reservada y discreta, no obstante, tras su batalla legal en la que está esforzándose por el reconocimiento de su filiación con los otros hijos biológicos del cantante, se está dando eco de todos los pasos de cada uno sobre el asunto. De hecho, el valenciano ha aprovechado en la isla para hablar sobre cómo fue la vida con Miguel Bosé en tiempos de noviazgo, pese a que ha mantenido silencio durante los primeros días.

El concursante ha asegurado que ha vivido más tiempo con el cantante que con sus padres. “Yo tenía alrededor de 19 años y él 37. Me fui de casa con esa edad y he estado con él veintitantos años”, revelaba el valenciano a sus compañeros a mitad noche. Además, también ha confesado los detalles de la ruptura, que había sufrido mucho sobre todo por los cuatro niños que la pareja tenía en común.

Ciertamente se vio desprotegido, asustado y no comprendía lo que sucedía. Aunque para él era de esperar, le costó mucho explicárselo a los niños, para que supiesen la gravedad del asunto. La separación de los pequeños fue en su momento más dolorosa, aunque lo sigue siendo. “No se pueden llevar a plató, son pequeñitos”, ha apuntado Nacho Palau en la playa de la isla, aclarando que en ningún momento los llevará a la televisión. Sin embargo, sí los verá a la salida del reality. “Cuando salga, ellos tendrán vacaciones y estaremos por fin juntos”, ha admitido con añoranza el valenciano.

Nacho Palau con la camiseta de sus 4 hijos, me encanta ole tus 🍳 #SVGala2 pic.twitter.com/MrHdxoLP7E — CaperucitaComenta 🌛 (@CaperucitaDice_) 28 de abril de 2022

En suma, ha sorprendido con otra confesión acerca de su orientación sexual: “Me gustan las chicas, pero convivir con una mujer no quiero. No sabría explicar el porqué. No le hago feos a una tía. La veo y digo ‘está buena’. Pero los hombres con los hombres dicen que saben cómo hacerte disfrutar más”, ha manifestado Nacho Palau, desvelando su bisexualidad. “Yo he vivido muy bien, he disfrutado, he trabajado… que me quiten lo bailao”, ha añadido.

Aunque Miguel Bosé y Nacho Palau no se llevan de la mejor de las maneras, sí mantenía una buena relación con la familia de la expareja, ya que le tiene mucho cariño a su exsuegra y siente no haberse despedido de ella en su momento. “Era divina, yo con ella me moría”, ha reconocido el concursante de Supervivientes 2022.