‘Supervivientes 2022’ vive esta noche su segunda expulsión de la palapa en Telecinco (22:00 horas). Ainhoa Cantalapiedra, Charo Vega, Juan Muñoz y Kiko Matamoros conocerán el destino que la audiencia decidirá para uno de ellos. El que haya obtenido menos votos para salvarse se convertirá en el nuevo ‘Parásito’ de Playa Paraíso junto a Rubén Sánchez. A partir de ese momento, ambos convivirán en la plataforma y se abrirá una nueva votación para la expulsión definitiva de uno de ellos, cuyo resultado se conocerá en la entrega del próximo domingo de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’.

Un nuevo capítulo de ‘Cuéntame cómo pasó’ (22:40 horas) llega esta noche a La 1 de TVE. En esta ocasión, Toni está en plena crisis por Roldán. Por aquel entonces se rumoreaba que el ex jefe de la Guardia Civil se había ido fuera de España pero Toni no se lo acaba de creer. Tiene que conseguir parar esta crisis como sea pero a estas alturas parece complicado. No será la única crisis que salpique a los Alcántara, que intuyen con estupor que algo cambia en la relación entre Diana y Oriol.

Roberto Brasero, en Antena 3

Por su parte, Roberto Brasero visita esta noche el plató de ‘El hormiguero’ en Antena 3 (21:45 horas). El comunicador presentará su nuevo programa, titulado ‘Mundo Brasero’, y que se estrena el próximo domingo a las 19:45 horas. Se trata de un nuevo espacio para el meteorólogo más popular de nuestro país donde, en un tono de divulgación y entretenimiento abordará temas que afectan y preocupan al espectador. Desde la economía, la salud, la naturaleza hasta el consumo o el tiempo. Brasero buscará darnos a conocer y comprender las cosas que nos afectan a todos y forman parte de nuestro día a día.

#0 de Movistar Plus+ emite esta noche, a las 22:30 horas, 'Martínez y hermanos', el nuevo programa presentado por Dani Martínez. Durante sus diferentes entregas, conocidos invitados visitarán el plató para compartir sofá, confidencias y juegos con el presentador y los espectadores. Elsa Pataky, Jorge Lorenzo y Quim Gutiérrez serán los primeros invitados que se sentarán en el sofá de 'Martínez y Hermanos'. Los tres compartirán anécdotas, juegos, grandes momentos y risas causadas por las provocaciones que el "chavalín de León' les hará durante este estreno.

Mamen Mendizábal vuelve a rodearse de famosos en laSexta

laSexta emite esta noche (22:30 horas) una nueva entrega de ‘Encuentros inesperados’. En esta ocasión, Mamen Mendizábal reúne a Juan y Medio, Lorena Castell, Carmen Lomana y Eduardo Rubiño para hablar de las nuevas formas de encontrar pareja en un país con más de 14 millones de solteros.

Cuatro opta esta noche (22:50 horas) por una nueva entrega de ‘Horizonte’. En esta ocasión, el programa presentado por Iker Jiménez abordará la última hora sobre el software espía Pegasus junto a Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra y uno los mayores expertos de geopolítica del panorama nacional y Enrique Serrano, hacker, experto en ciberseguridad y fundador y CEO de Hackrocks. Además, ‘Horizonte’ analizará las últimas novedades sobre el caso Alcàsser con la ayuda de Félix Ríos, criminólogo, perito judicial y presidente de la Asociación Laxshmi; el periodista Javier Martínez; y el psiquiatra forense José Cabrera.