Charo Vega se ha salido con la suya y ha conseguido abandonar 'Supervivientes 2022' sin necesidad de pagar la penalización. La concursante se convirtió anoche en la primera expulsada de la edición después de haber sufrido un ataque de ansiedad en directo el pasado jueves.

Ion Aramendi se encargó de desvelar que Charo era la expulsada definitiva de la audiencia en un duelo entre ella y Rubén Sánchez: "Gracias a todos", expresó con alegría. "No me vuelvo contenta, pero sí tranquila. Siento muchísimo que aunque este fuera mi gran sueño, no lo he cumplido bien", reconocía la ya exconcursante. Y es que sin duda el reality no ha cumplido las expectativas de Charo ni viceversa.

Los acontecimientos ocurrieron tal que así: la que fuera amiga de la Pantoja estaba nominada la anterior semana y resultaba la menos votada por el público. El programa la mandaba entonces al palafito con Rubén, concursante eliminado la anterior semana. Ella se pensaba que esa misma noche podría salir por patas de la isla, pero el presentador le advertía que la decisión final de la audiencia se daría a conocer el domingo.

Fue entonces cuando Charo brotó: "Yo no me quedo aquí. No puedo. No. ¡Por favor! Me ahogo, me encuentro muy mal". Pese a la insistencia de Jorge Javier, Charo no se tranquilizaba y rompía a llorar sin contención. Su nieto y defensor en plató, sin embargo, le restaba importancia y aseguraba que la había visto así en otras ocasiones.

"Esto va a acabar con mi cabeza. No puedo. Me quiero ir, mamá. Por favor, sacadme de aquí", exclamó ante la atónita mirada de Rubén Sánchez, que no sabía muy bien cómo reaccionar al ver a su compañera sollozando y tirada sobre una roca. Finalmente el programa mandaba al equipo médico a que la atendiese.