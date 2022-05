Después de las desafortunadas palabras de Adriana Abenia acerca de las personas gordas, la actriz vuelve a comentar el asunto y arremete contra su compañera Tania Llasera, una presentadora de Mediaset. A Llasera se la conoce por denunciar la gordofobia. Por ello, cuando surgió la polémica quiso dejar claro abiertamente que las personas gordas tienen derecho a verse reflejadas en los medios de comunicación.

Además, la presentadora reflexiona acerca de la cantidad de tiempo que vemos modelos de tallas imposibles como lo políticamente correcto. “Por fin la diversidad que vemos en las calles llega a la publicidad, y ahora… ¿Resulta que es ‘apología de la obesidad’? Te lo digo con amor: ‘Demagogia barata’ es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo, poco apetecible de ver… Con el tópico ‘te lo digo por tu bien’ como escudo", confiesa Llasera.

Por su parte, Abenia señala que el conflicto ha quedado arreglado, pues dice haber hablado con Llasera por privado y haberlo solucionado “mediante un mensajito”. Aun así, asegura que le molestó que le diera un sentido diferente a sus palabras que “lógicamente” no tenían. No dudó en compararlo con el teléfono roto, puesto que se ha creído a una sola persona. “Si alguien hubiera leído mis entrevistas, mi vídeo, mis historias… no me hubiesen criticado tanto", afirma la actriz.

No obstante, se ha creado cierta tensión cuando Abenia ha retratado a Llasera tratándola de hipócrita. "Al final yo respeto el roll que ha tomado en redes, pero cuando tenía un cuerpo normativo en televisión no remó a favor de toda esta gente", ha remetido contra la presentadora.

Lo cierto es que le dolió la forma en la que se pronunció Llasera. “Creo que hay formas y formas, y más con una compañera, yo jamás lo hubiese hecho. Me da igual, es un tema que me da igual, no me interesa", subraya admitiendo que a pesar de que actualmente tenga una imagen de gordofóbica, no le quita el sueño.