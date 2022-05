Anabel, la tarraconense que ha ido en busca del amor a First Dates lo tiene muy claro, tan decidido que ha dejado sin palabras a Lidia Torrent este miércoles expresándole sus condiciones para que acertaran con la cita y, así, no abandonar el restaurante de Cuatro. A Lidia Torrent también le ha sorprendido otra cosa de la participante, el tatuaje del pecho, una telaraña bien grande. “No es el único que llevo”, y le ha enseñado el resto ubicados en distintos lugares del cuerpo.

"No me gustaría cenar con un Mozo de Esquadra, un Policía o un Guardia Civil. Y hombres con camisa, tampoco. No me gustan y mi personalidad no encajaría con una persona así", ha revelado Anabel. Y ha subrayado: "Cuando veo a un hombre me tiene que apetecer besarlo, si no me apetece, nada. Para mí es más importante un beso que un polvo, así de claro lo digo".

La soltera ha avisado a Torrent y a Matías Roure sobre que no quería compartir mesa con un policía nacional, un ertzaina ni un guardia civil además de con un hombre en camisa, a lo que Roure, se ha despedido, ya que él sí llevaba una y ha entrado su cita. Luis, el soltero que busca el amor, entra por la puerta para conocer a Anabel, y Torrent se queda tranquila al ver que no lleva camisa.

No obstante, la reacción de Anabel no ha sido la misma. “Tampoco soporto los jerséis de punto”, ha confesado tarde la soltera. Luis se ha quedado alucinado y tenía claro que no iba a funcionar. “Tú también llevas punto, aunque sea un vestido”, le ha recordado Torrent a la participante. Por tanto, Anabel ha quedado retratada y, aun así, quería justificarse: “Me lo he comprado para venir aquí, pero no me lo voy a poner más”. “Luis ha hecho exactamente lo mismo”, responde Torrent.

La pareja sabía que la cita no iba a acabar como querría, pero ha intentado seguirla y no plantarse. Luis considera que la soltera no le daría la calma que necesita y que no había feeling. “Les he pedido que no quería un hombre guapo, esto no lo he pedido”, ha desvelado Anabel. Han acabado bromeando entre risas.