Si hay un concurso en el que la deportividad sea la tónica predominante, ese es Pasapalabra. No en vano, los participantes no compiten tanto contra su oponente, sino contra sí mismos. Es por ello que un gesto de Marisa, cuando luchaba por la victoria con Orestes, no ha pasado desapercibido. Un fallo del burgalés despertó los aplausos de la concursante, en uno de los gestos más antideportivos de la historia del concurso que se emite en Antena 3.

Orestes, que cumplirá su programa número 150, no se caracteriza precisamente por ser un concursante polémico, pero parece que su oponente ha tardado poco en encontrar la oposición de parte de la audiencia, que no le ha perdonado la poca deportividad. "Es inaudito, aplaudiendo los fallos del contrario", afirmaba una espectadora. #pasapalabra514. No me gusta que Marisa aplauda los fallos de Orestes. — te_veo (@teveo78570830) 11 de mayo de 2022 ¿Quién es Marisa, la concursante de Pasapalabra? Marisa llega pisando fuerte al programa. Esta madrileña profesora de inglés es apasionada de la literatura y fue, según relató una azafata del programa, "una de las primeras personas que pudo escuchar el tema 'Barcelona' de Montserrat Caballé y Freddie Mercury, ya que formó parte del videoclip”. El sustituto de Orestes arrasa en Pasapalabra y el público lo celebra Sin embargo, en la última edición de Pasapalabra la imagen de Marisa quedó más bien dañada. El guión fue el siguiente: La concursante y Orestes se encontraban empatados a 20 aciertos cada uno, aunque el burgalés contaba con 17 segundos más en el reloj. Así que Orestes arriesgó en la letra N. «Empieza por 'N': ciudad de Italia que está situada en la isla de Sicilia en la que se encuentra el Palacio de Ducezio», había preguntado el presentador Roberto Leal en la primera vuelta. Me desagrado mucho el aplauso de Marisa cuando Orestes falló y su gesto tampoco como de sobrada. Vamos @OrestesBarbsalc no te confíes, tú eres noble, otros no. Adelante!!! — Thais Machado #YoSoyVenezolano (@Thaisemac) 12 de mayo de 2022 «Tengo un dilema grande porque tengo una ciudad que creo que está en Sicilia pero no sé si está en Cerdeña, aunque habiendo opciones vamos a jugar», explicaba antes de contestar. Las dudas eran evidentes. El concursante falló y mientras el público lamentaba el error, de fondo se escucharon los aplausos de Marisa, que tomaba ventaja en el duelo. La concursante no volvió a arriesgar y venció en su primer programa de 'Pasapalabra'.