En Instagram ha vuelto a aparecer Coto Matamoros con la cirujana Mónica Beltrán el pasado 6 de mayo. "Gracias por ponerte en mis manos una vez más, a seguir sonriendo”, ha manifestado la especialista en la red social. Pese a que lleve tiempo sin dar señales de vida, por fin hemos detectado a Matamoros con una gran sonrisa.

Aunque Coto Matamoros esté bien lejos de la prensa y no haga apariciones para ver en qué estado se encuentra, lo cierto es que esta publicación ha suscitado interés del público. Esto ha provocado que se desvele su sometimiento a cirugía y verle más contento que nunca. Quizás, sea el primer paso para arreglar las cosas con su hermano gemelo Kiko Matamoros y verle más feliz todavía.

La profesional Mónica Beltrán es especialista en implantología y “diseño de sonrisa”, y ya se percibe que le ha devuelto la sonrisa a Coto Matamoros, pues ya no oculta sus dientes, aquellos que anteriormente tenía desgastados, probablemente a causa de las adicciones pasadas como sus cinco gramos diarios de cocaína que consumía hace un tiempo y que reveló en Antena 3. No obstante, ahora percibimos ese cambio drástico al verle más contento y diferente.

La publicación ha suscitado interés a través de muchos "me gustas" y comentarios como éste: “¿Por qué no vuelves a la tele? Hace falta gente como tú”. ¿Coto Matamoros volverá a televisión? Todavía no se ha pronunciado y no se sabe nada acerca de ello. De momento, está mostrando lo mucho que se cuida, quizás sí sea por una pronta aparición.

Pese a que Matamoros afirme año tras año que no quiere volver al prime time, rechazando numerosos ofrecimientos para participar en realities, algunos de los fans querrían verle en Supervivientes con su hermano Kiko Matamoros. ¿Telecinco dará el gran paso o lo hará el excolaborador? O quizás se reserve para aparecer en el futuro, en otras ocasiones y situaciones. De lo que no cabe duda es de que los seguidores del excolaborador esperan ver su presencia en la pantalla.