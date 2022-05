'LOL: si te ries pierdes' regresa este viernes con su segunda temporada presentada por Silvia Abril. Junto a Carolina Iglesias, la actriz y humorista será la encargada de poner a prueba a algunos de los cómicos más importantes del humor como lo son Anabel Alonso, Henar Álvarez, Juan Amodeo, Carlos Areces, Lorena Castell, Patricia Conde, Antón Lofer, Luis Piedrahita, J.J. Vaquero y Yolanda Ramos, que deberán contener la risa durante seis horas en una desternillante competición.

El último concursante que mantenga la compostura durante las seis horas que dura el reto se hará con la victoria y recibirá el gran premio de 100.000 euros que podrá donar a una causa benéfica de su elección. YOTELE habla con Silvia Abril sobre la nueva temporada de 'LOL: si te ríes pierdes' en Prime Vídeo.

Este viernes, llega la segunda temporada de 'LOL: si te ríes pierdes'. ¿Qué vamos a ver en ella?

En general, vais a ver un 'LOL' completamente nuevo porque la maravilla de este formato es que cada temporada, a pesar de conocerla ya cómo funciona, es que es totalmente diferente. No hay repetición de nada porque los concursantes son totalmente nuevos, excepto Yolanda Ramos, que vuelve buscando su segunda oportunidad. Todo lo que ocurra ahí es totalmente imprevisible y es algo que me fascina.

Tú también repites en 'LOL: si te ríes pierdes'

Yo repito pero otro lugar totalmente diferente. En esta ocasión, presento y lo he gozado todo y más porque ha sido como la revancha porque dije que me iba a reír todo lo que no me pude reír en la primera temporada. Ha sido un placer.

¿Y qué lado te ha gustado más? ¿Ha molado pasar a ser la presentadora para vengarte como dices?

Hombre, por supuesto que sí. Tener ese el encazo dentro de la casa luchando por desmontar a los compañero y no solamente reírme, sino también disparar la alarma y tener el poder, ha sido un placer indescriptible. Están todos en modo darlo todo y tú estás ahí riéndote a rienda suelta.

¿Qué crees que es mejor para ganar 'LOL: si te ríes pierdes'? ¿Hacer lo que te haya surgiendo o prepararte una estrategia antes de salir de casa?

Yo creo que, a pesar de que veáis que hay alguna estrategia que puede funcionar al principio, luego, a medida que pasan las horas, hay unas cosas que se llaman cansancio y agotamiento que hacen que esos planes pensados de casa sirvan de poco. Por ejemplo, en el caso de mi temporada como concursante, Rossy de Palma, que fue una esfinge porque no se reía ni para atrás, le entró la risa por un jamonazo que le di yo. Nunca sabes cuando puede llegar el momento de debilidad, y a veces puede ser por una tontería de lo más chorra.

En esta segunda temporada de 'LOL: si te ríes pierdes' también está formado por un casting de primer nivel.

Yo quiero advertir de que pueden haber ataques de risa muy potentes. Así que la gente que se prepare el ventolín, si lo necesita, agua, bebidas, pañuelos de papel para llorar de la risa porque hay momentos estelares con Carlos Arreces, Anabel Alonso... Os vais a mear porque hay momentos brutales. Por ejemplo, Patricia Conde tiene un instante surrealista maravilloso. Yolanda Ramos se marcó otro espectacular.

También es muy significativo de que no solo estáis humoristas que tenéis una amplía trayectoria profesional, sino que también figuras que se están haciendo un hueco y que están triunfando en las redes sociales.

Este es un gesto transversal que se marca Prime Vídeo por el que hay que felicitarle efusivamente. Dan el paso para llegar a todas las generaciones y a todas las ventanas. Aquí hay gente que lleva muchos años currándoselo haciendo entretenimiento, ficción o televisión, es que también hay gente que está en las redes o en YouTube haciendo y generando contenido de humor que se merecen la visibilidad que este programa les va a dar y que hacen cosas maravillosas en el terreno del humor.

Esta segunda temporada la presentas junto a Carolina Iglesias. ¿Cómo os habéis complementado a la hora de presentar?

Tengo que decir que ha sido una maravilla trabajar con ella. Nos hemos entendido a la perfección y hemos ido ambas de la mano desde el minuto 0. Desde el primer momento en el que nos conocimos dijimos que íbamos a sumar y sacar esto de la mejor manera posible. Ha sido muy bonito ver cómo dos personas de generaciones diferentes han unido esfuerzos. Estar juntas trabajando es otro olé para Prime Video por apostar por un cosa arriesgada y juntar a dos generaciones de mujeres en el humor. Me parece un gesto digno de aplaudir.

El hecho de contener la risa durante seis horas, ¿tiene algún tipo de efecto secundario?

Seguro que sí. Creo que hay mucha retención de líquido y tirones musculares de la tensión que generamos para contener la risa. Nos hemos hecho hasta sangre en el interior de los carrillos, ya que hay gente que los muerde para no reírse. Luis Piedrahita se carga el esmalte mordiendo limas y limones para contener la risa durante el principio de esta primera temporada. Daños colaterales hay unos cuantos.

¿Han hecho muchas trampas?

Hay alguno que las intenta hacer, pero hay tanta cámara que es imposible.

Muchos nos quedamos un poco en shock en la presentación para la prensa cuando dijiste que votaste a Chanel en la final de Eurovisión 2022 en la rueda de prensa. ¿Qué pasó?

Pues que me equivoqué a la hora de votar. Estábamos mucha gente en la concentración que yo tenía en mi casa para ver Eurovisión. Yo quería dar el voto a Ucrania, pero hubo gente que quería que votase a España porque Chanel lo hizo de maravilla. La actuación fue buenísima. Como no conozco las normas, me puse a votar a España. Me devolvieron todos esos votos. (Risas). Lo hice muy mal. Me equivoqué en el código. Fue despropósito. Hay señoras mayores con más conocimientos tecnológicos que yo. No estoy acostumbrada a votar en Eurovisión, me lié. Al final, fue como si no hubiera hecho nada. Es como si hubiese votado a nadie.

Además de 'LOL: si te ríes pierdes', también has estrenado 'La recepta perduda' en TVE Catalunya. ¿Cómo te has sentido al frente de este nuevo programa en su primera temporada?

Este formato ha sido un descubrimiento para mí porque de repente estoy aprendiendo a escuchar. No tengo que ser la protagonista, no tengo que hacer bromas constantemente. Simplemente tengo que escuchar y viajar de pueblo en pueblo descubriendo recetas e historias de personas anónimas. No sabes lo bien que me lo estoy pasando. Al final, soy disfrutona y, me des lo que me des, me lo voy a pasar. Con este formato, al que yo al principio le tenia miedo por el hecho de entrevistar a gente, me lo estoy pasando genial.

De hecho, ha funcionado tan bien que hemos renovado por una segunda temporada. El viernes empezamos a grabar la segunda temporada. La afronto con muchísimas ganas.

Para acabar, ¿en qué lugar o situación has tenido tu risa más incómoda?

Me acuerdo que tuve una muy oportuna en un funeral. Me dio un ataque de risa, pero yo fingí que era de llanto porque soy muy buena actriz también. También tenido muchas en bibliotecas y en lugares en los que no está bien visto que haya mucho ruido cuando era más joven.