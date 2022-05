A tan sólo un mes desde que en Supervivientes se arrancara la nueva edición, el equipo de concursantes ha vivido muchas emociones, como el posible abandono de Kiko Matamoros, que finalmente no llegó, al dejar de estar enfermo y ver a su novia con la que lleva idea de casarse muy pronto y tener hijos e hijas, hasta incluso ver a caras nuevas como Ion Aramendi de presentador en el programa. Honduras se ha vuelto una isla que guarda muchos secretos, algunos descubiertos y otros en el aire. Ahora le toca a Anabel Pantoja que podría activar el protocolo de abandono. La sobrina de Isabel Pantoja está muy triste y no se ve con fuerzas de continuar. Actualmente, atraviesa una situación amorosa y dolorosa llena de recuerdos pasados y momentos presentes y pensamientos sobre el futuro que no acaba de aclarar.

Motivos por los que podría abandonar la isla Por lo pronto, a Anabel Pantoja la han separado de su grupo y la han llevado a Cayo Paloma. Esto quiere decir que ya no estará más con Yulen Pereira, pero la participante no desea decirle adiós a su anterior equipo y mucho menos a él, pues necesita estar seguir compartiendo momentos a su lado. A lo que podría estar echando de menos, aunque desde Socialité se indica que no es su prioridad, sería el tonteo con Pereira que ha estado llevando durante toda la edición actual de Supervivientes y es lo que podría traerle confusiones. pic.twitter.com/XB54nvQ2QN — Anuska (@apanuska0) 23 de mayo de 2022 Su nuevo hogar le hace pensar constantemente en el que todavía es su marido, Omar Sánchez, pues fue donde hace muchos años estuvo con él y donde más tarde Pantoja decidió abandonar el concurso. "Ahora me doy cuenta del daño que le he hecho a Omar", confiesa la concursante. Anabel Pantoja ha confesado que sus confusiones realmente se ven envueltas entre “Sevilla y Canarias”, por lo que un tercer chico podría estar en su corazón. ¿Quién es el sevillano que podría estar en los pensamientos de la concursante? El sevillano es un camarero con el que pudo haber tenido una aventura estando con Sánchez. Pablo González, paparazzi de Socialité, desvela que la participante “le ha prometido al camarero hacer un viaje paradisíaco para tener un romance”. Y es Belén Esteban quien podría saberlo todo. “Lo que hace Anabel con Yulen es pura estrategia. Sólo quiere hacer un show en el programa y conseguir el premio, así como fugarse con el sevillano.”, ha revelado González. En definitiva, Anabel Pantoja deberá ordenar sus sentimientos y decidir con quién estar y sobre todo si desea continuar en la isla, tanto si está separada de Pereira como de Sánchez y quizás del sevillano. Todavía no ha confirmado si de verdad el camarero la espera, aunque por lo pronto, para ser paparazzi, González no ha enseñado ni una fotografía del posible romance con el sevillano. Hasta que tome una decisión sobre sus amores podrían pasar meses, pero si se trata de retirarse del programa o no, días.