Chanel Terrero, la famosa cantante, actriz y bailarina que ha robado el corazón de muchas personas tras Eurovisión, se ha puesto cómoda y se ha sincerado. Sin tapujos, ha confesado aspectos sobre su vida y su familia, además de confesar cómo se define políticamente.

La exitosa cantante es bajita, morena y super elástica, algo que ya demostró en la actuación en el festival de la canción abriéndose de piernas. Desde su llegada a España, Terrero desearía ser la Bella Durmiente, pero no ha podido porque ha estado muy ocupada aceptando entrevistas y conciertos.

La letra de SloMo ha sido muy criticada, tanto y que la artista ha recibido comentarios de numerosas personas, y no han sido en ningún caso con respeto, sino más bien todo lo contrario. De hecho, Chanel Terrero ha reconocido que mueve súper bien el trasero, pero lejos de ser lo único que sabe hacer como algunos comentarios garantizan… Además, confiesa haber sufrido acoso, "desde gritos que venían de un coche cuando ella iba sola de noche por la calle hasta ir corriendo al volver a casa por si acaso", como afirmó en una reciente entrevista. No obstante, tiene seguridad en sí misma y no se calla para nada.

Las niñas que quieren ser como Chanel querrán ser trabajadoras como nadie, amables y cariñosas y una profesionales de los pies a la cabeza



Y todo eso lo pueden ser como investigadoras o como cajeras de Mercadona, que ambas tienen el mismo valor, señora https://t.co/z9gr748Vxz — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) 17 de mayo de 2022

Le gustan las relaciones monógamas, ya que opina que según en el momento en el que se encuentre una persona, puede apetecerle tener una relación abierta o bien estar en pareja. Con 31 años no sólo tiene el apoyo de su antigua pareja, su familia y sus amistades en los que se encuentra la bailarina María Pérez —porque no, no es su novia, y ya lo aclaró— sino también una carrera profesional por delante que promete ser fantástica, cumpliendo, eso sí, su sueño de vivir para la danza entre sus más trabajos y que ha demostrado durante la gala eurovisiva que puede con todo.

Te puede interesar: Televisión Anabel Pantoja, a punto de abandonar Supervivientes: Te contamos los motivos

Chanel responde a la pregunta de si tiene algo con una bailarina de su equipo #LaNocheDChanel pic.twitter.com/SLv4GgcS39 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 17 de mayo de 2022

Chanel Terrero tiene claro que no se puede “coartar la libertad”, así pues ha desvelado recientemente su ideología política: "Soy progresista". Sin vergüenza y sin temores, deja en descubierto su forma de pensar.