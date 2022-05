La gran gala de la tercera edición de la 'Sálvame Fashion Week' no ha podido comenzar de la peor manera posible. Chelo García-Cortés ha causado este miércoles baja del especial del programa de Telecinco después de lesionarse en la mano izquierda al caerse durante la actuación inicial de WRS, el representante de Rumanía en Eurovisión 2022.

Minutos después de que se produjese la caída, Jorge Javier Vázquez conectó con Chelo García-Cortés, que recibía la atención de los servicios médicos en el backstage, que inmovilizaron su muñeca izquierda. "La verdad es que tenemos que decir que uno siempre consigue lo que se propone porque ha estado todo el día diciendo que el suelo resbala", contó el presentador.

"No sé dónde me duele, pero me lleváis un sitio, ¿no?", aseguró la periodistas mientras estaba acompañada de Adela González y Nuria Marín.