A casi un mes de hacer las maletas y abandonar Sálvame, Carlota Corredera está preparando otro proyecto, que será un programa de entretenimiento y actualidad. Aun así, ¿se ha alejado totalmente de Telecinco? La respuesta es sí, aunque tiene favoritos en Supervivientes, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, sus amigos.

Corredera no se ve en Supervivientes, pues considera que para desconectar y reconectar consigo misma y recargar pilas para proyectos futuros, necesita desconectar y no prestar atención a todo el mundo. “De momento, no tengo mono de reality. Si lo tengo, lo veré", confesaba la expresentadora de televisión. Hay proyectos e ideas que se van perfilando. No obstante, mi prioridad es recuperarme de tanto trajín, tanta exposición y tanto tanto...".

Posibles razones del despido de Carlota Corredera

La expresentadora habría rechazado una oferta de trabajo por parte de Telecinco, una sustanciosa oferta para ser concursante de Supervivientes. No obstante, Corredera la habría rechazado por cuestiones familiares, pues quiere “estar cerca de su hija pequeña” y compartir muchos momentos juntas.

Declinar la oferta podría haber sido la causante de prescindir de su presencia en televisión, pues solamente días después se marchaba de Sálvame. Puede que quisieran llevarla a Supervivientes para lavar su imagen, una negativa formada tras el documental de Rocío Carrasco. De todas formas, la expresentadora quiere desconectar y eso está haciendo, viajando por el mundo, relajándose y mirando por otros proyectos.

También se ha ido de boda con un traje espectacular y llamativo, hasta ha acudido al Royal Touch a probar tratamientos de bienestar y se ha hecho embajadora de Meraki Smile School. O sea que sí, está desconectando de todos y se está "desintoxicando" como ella bien dice.