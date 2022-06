Supervivientes se ha convertido en uno de los programas de más éxito en la televisión, lo que comporta que se lleve emitiendo desde el año 2000 en Telecinco ininterrumpidamente. Las hogueras de eliminación son uno de los momentos más importantes del espacio, ya que se decide quién es el participante (tras escoger una serie de nominados) que deja de concursar y, por tanto, es eliminado y debe de abandonar la isla.

En la presente edición, una de las nominaciones ha traído polémica en la isla debido a la elección de uno de los protagonistas. Y es que Ignacio se ha visto en la tesitura de deshacer ese triple empate: “Elijo a Mariana y a Kiko”, decía salvando así a Palau. “Como líder directo, es una decisión difícil, porque es una persona que aprecio mucho, pero pensando en el futuro del concurso, voy a nominar a Yulen”.

Entonces todo ha estallado en la isla: “¡No tienes personalidad!”, espetaba Alejandro alegando que iba a nominarle a él pero finalmente ha hecho lo que le ha dicho Kiko, quien no ha tardado en defender a su compañero.

Los supervivientes nominan en solitario

Ana Luque: A Anuar. Porque me hizo la cruz y no me gustó.

Kiko Matamoros: A un clásico para mí ya (Anuar). Así va a ser mientras sigamos aquí. Porque, mira que me he llevado bien con él, pero ha llegado un momento que yo no sé si a estos chicos les ha faltado humildad, mundo, conocimiento… Por sus faltas de respeto se ha ganado esta nominación.

Mariana: Anuar. Creo que las motivaciones para votar a Anuar ya las sabemos todos. Me ha hecho vivir un infierno y no me gusta su personalidad, su forma de ser. Muy irrespetuoso cuando se molesta.

Yulen: Nacho Palau. Estaba entre él y Mariana. Hemos tenido unas semanas muy intensas. Pero vamos, que entre él y Mariana estoy igual.

Alejandro: A Nacho Palau. Lo nomino porque me parece buen concursante, bueno, pero parece un poco egoísta. Ha habido comentarios muy feos, se guarda los cocos incluso habiéndole sancionado…

Anabel: Nomino a Mariana porque es la última chica que conozco y por afinidad no voy a tocar a otra gente antes que a ella.

Anuar: La nominación es esta (Mariana). Como superviviente no la he visto demasiado, encima hemos tenido muchos roces, muchos ataques hacia mis compañeros.

Nacho: A Anuar, obvio. Las dos semanas que llevamos ha estado muy pesado conmigo. Muy pesado con la comida, con todo. Lo tengo cruzado.

Por último, y sin saber cómo habían quedado las votaciones, Yulen ha ejercido el privilegio que tenía para las nominaciones: dos puntos extra. “Le voy a poner los dos puntos a Kiko”. De esta manera, Anuar quedaba nominado con 4 puntos y Mariana, Nacho y Kiko protagonizaban un triple empate a 2.