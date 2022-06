Marta Torné: 10 cosas que hay que saber de la directora del reality de ricos 'First class'

Eufòria’, el primer ‘talent musical’ de TV-3, ha sido la revelación de la temporada. Con cuotas de pantalla de hasta el 20,8%, se ha convertido en un fenómeno de masas infantil y adolescente. Parte del gancho del éxito es la química entre los presentadores: Marta Torné, en el papel más solemne –aunque siempre con un punto esquinado–, y el extriunfito Miki Núñez, que aporta un toque más fresco y jovial.

Inicios locales

No es, ni mucho menos, la primera aventura mediática de Torné (Barcelona, 1978). En sus primeros años, trabajó en cadenas y televisiones catalanas como Ràdio Estel, Flaix FM, Rac 1 y 8tv (entonces, City TV). En 2005 dio el salto a la televisión nacional, a Telecinco, de la mano de Jordi González.

Actriz en 'El internado'

De presentadora y colaboradora a actriz. En 2007 dio el salto a ‘El internado’, de Antena 3, donde interpretó a la asistenta María Almagro, y trabajó junto a Natalia Millán, Luis Merlo, Martiño Rivas, Ana de Armas, Yon González, Blanca Suárez y Amparo Baró, entre otros grandes nombres. Fue su primer papel, y también el que la catapultó a la fama.

De la tele al teatro

En 2010, tras el final de ‘El internado’, Torné se aventuró en el teatro. Interpretó un papel en ‘Más allá del puente’, dirigida por David Botella, y representada en el Teatre Borràs de Barcelona. Durante la ejecución de la obra hizo muy buenas migas con Roger Gual, su director. Tanto, que acabaron enamorándose y casándose.

Un marido galardonado

Gual ganó en 2012 el Goya a mejor director novel por su película ‘Smoking Room’. Con Marta empezó a salir en 2011, y se casaron cuatro años después, en 2015, en una sencilla ceremonia civil en Sant Just Desvern sin mucha parafernalia.

Tras las cámaras en Netflix

El próximo jueves, 23 de junio y verbena de Sant Joan, llega a Netflix ‘First Class’, un nuevo ‘reality’ que se focaliza en el día a día de un grupo de amigos superricos que presumen, frente a la cámara, de su vida privilegiada. El programa, muy criticado en las redes tras lanzar su tráiler debido a "la exaltación de la riqueza desmesurada" y la "banalidad de su planteamiento", está creado y dirigido por Torné. En el proyecto también colabora su marido.

Chica de portada

Desde sus primeros años en el mundo de la televisión, Torné entraba dentro del arquetipo de "chica guapa" de magacín, ese rol tan patriarcal y vigente por el que una mujer joven de belleza normativa acompaña a un presentador asentado en el circuito mediático y que es la cara visible del programa. Así, apareció en decenas de portadas de revista masculinas, llegando a ser proclamada por ‘FHM’ en 2009 como una de las mujeres más atractivas del mundo, en el puesto número 35.

Superando el papel de 'it girl'

A medida que el feminismo ha permitido sacudir los clichés más rancios de la televisión, Torné se ha desprendido de la etiqueta de "copresentadora atractiva" y ha logrado solidificar su presencia televisiva, especialmente gracias a su rapidez y dinamismo en los programas sin guion.

"Harta de la misma pregunta"

"No, siempre me lo preguntáis. Supongo que dentro de unos años ya no lo haréis porque ya será muy tarde, pero yo no tengo ganas, me parece muy complicado, y muy sacrificado...", dijo Torné en una alfombra roja. ¿La pregunta? La misma a la que todas las mujeres en el ojo público se tienen que enfrentar tarde o temprano: si quiere tener hijos. "La raza no peligra porque yo pueda tener un hijo o no", concluyó, para zanjar el asunto.

Mascota 'influencer'

Su perro, Rufus, es ‘influencer’: Torné le abrió una cuenta en Instagram que ya tiene más de 12.000 seguidores. Y aunque las fotografías son muy inocentes, una vez hubo una polémica con una supuesta ‘story’ donde el animal salía mordiendo un dildo de Torné. Al final, resultó ser un cerdo de látex con una forma que sus fans calificaron de "fálica".