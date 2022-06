El segundo concierto del 'Sálvame Mediafest' ya tiene ganadores. Kiko Hernández logró el triunfo de la nueva entrega spin-off del programa de las tarde de Telecinco después de actuar con Karina con 'En un mundo nuevo', la canción con la que quedó en segunda posición en el Festival de Eurovisión 1971.

El colaborador de 'Sálvame' y la cantante se proclamaron triunfadores en este segundo concierto después de ser los mejores valorados por del jurado formado por Bibiana Fernández, Antonio Castelo y Xavi Martínez y recibir la segunda mejor puntuación del público

Rocío Carrasco (13 puntos) logró la segunda posición de la noche mientras que María Patiño, Victor Sandoval (8 puntos) y Antonio Montero (2 puntos), que se llevó las peores puntuaciones del televoto y del jurado, ocuparon las últimas posiciones en un clasificación que tuvo un quíntuple empate entre Carmen Borrego, Lydia Lozano, Alonso Caparrós, Terelu Campos y Gema López.

La audiencia y el público presente en el estudio 6 también lo dieron todo al ritmo de dos temas que interpretarán las presentadoras. Supliendo a Jorge Javier, Nuria Marín compartió escenario con Sonia Madoc (Sonia y Selena) con el tema ‘Yo quiero bailar’, y Adela González, que cantó con el grupo We Will Rock You en homenaje a su grupo favorito Queen.