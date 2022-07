No es algo desconocido que el círculo de amistades de Susanna Griso es de lo más extenso. A los numerosos políticos que ha ido incorporando a su agenda durante los más de 15 años que lleva al frente de 'Espejo público', sigue sumando también personalidades del mundo de la cultura y el artisteo internacional.

El último ha sido William Levy, el popular actor de telenovelas de 41 años, protagonista de la exitosa secuela de 'Café con aroma de mujer', con el que la presentadora de Antena 3 ha quedado para comer esta semana y por el que Mercedes Milá ha confesado que siente adoración, prácticamente amor platónico.

Consciente de esta situación, Susanna Griso ha hecho público su encuentro con el atractivo intérprete de origen cubano y ha mencionado directamente a la presentadora de 'Milá vs Milá' para, con mucho humor, darle un poco de envidia. "Me temo mucho que Mercedes Milá no me va a perdonar esta comida con William Levy", escribía la periodista en su cuenta personal de Instagram.

Y así ha sido. La reacción de Mercedes Milá no se ha hecho esperar y en la misma publicación, escribía un mensaje contando, en el mismo tono divertido, cómo le había sentado que el privilegio de sentarse con William Levy en la misma mesa no haya sido suyo: "¡Jamás te perdonaré, Susanita mona! Jamás. Primero empezaste con el cartoncito y ahora al natural. Muy mal, muy mal. He enfermado, que lo sepas".

Aunque algunos han entendido estas palabras como un enfado real de la veterana periodista, nada más lejos de la realidad. Ahora queda ver si las dos televisivas se encuentran en persona en el futuro y cruzan nuevas palabras al respecto.