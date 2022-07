Pablo de Miguel fue el periodista encargado de presentar y editar el programa emitido esta semana sobre Viajeros Cuatro en Castellón. El espacio en cuestión sirvió para difundir buena parte de las localizaciones más espectaculares de la provincia y ahora repasa para ‘Mediterráneo’ cómo se realizó y sus impresiones sobre la visita, que se prolongó durante una semana en la que recorrió municipios como Castelló, Vila-real, Peñíscola, Morella, Burriana, la Vall d’Uixó, Benicarló o Montanejos. “Recomendaría a todo el mundo que lo visitara. Me sorprendió mucho para bien”, resume.

Curiosamente Pablo pasó la totalidad de los veranos de su infancia en Alcossebre, donde su familia todavía conserva dos viviendas. “Fue casualidad que me dijeran que hiciera yo el programa de Castellón, pero al menos no iba de nuevas. Fue en Alcossebre donde aprendí a nadar o a andar porque era allí donde veraneaban mis abuelos, primero, y mis padres, después. De hecho en la Playa Las Fuentes todavía tenemos un apartamento y mi abuela conserva el que iba al principio”, reconoce el periodista de Cuatro, que asume que ha visto ahora una provincia bien distinta a la que vio como turista: “Recuerdo que cuando mis padres iban a tomar algo a Peñíscola me quedaba con mis amigos y ahora que he ido he disfrutado de un pueblo espectacular. Me ha encantado”.

El madrileño destaca también la espectacularidad de la Serra d’Irta, las cuevas de Sant Josep en la Vall, Morella o el paseo que realizó a bordo de la réplica de la Nao Victoria: “No conocía las playas de Castelló y me llamó la atención su paseo entre palmeras o la calidad de la arena. La verdad que me encantó”.

Sobre los peros que pondría a su propio programa, asume que “quizá faltó visitar algún pueblo de interior”, aunque añade que “en general nos quedó un reportaje bastante completo porque es imposible abarcar todo el territorio y es normal que muchas cosas se queden fuera”. Entre las localizaciones que estaban en el guión y no pudieron salir se encontraba la Ermita de la Magdalena de Castelló: “Lo teníamos programado, pero a pesar de que estuvimos una semana entera grabando de 12 a 14 horas diarias, no pudimos ir porque es normal que salgan imprevistos. Ojalá hubiéramos tenido un año para prepararlo”. Otra de las alternativas que barajaron desde producción y que finalmente no apareció en el espacio fue la de preparar una paella valenciana: “Sé que es uno de los platos más típicos de la zona, pero ya lo vimos muy manido y visto, así que apostamos por otras opciones”.

Cuestionado por los invitados que aparecieron en el programa aseguró que la predisposición de los que aparecieron fue la mejor, aunque es normal que otros rostros representativos como Miguel Ángel Silvestre o Carlos Latre no aparecieran: “No me encargué de elegir a los invitados, pero si alguien relevante no está normalmente es por problemas de agenda”. Sobre el protagonismo que tuvo el peluquero Juan Miguel en el programa apostilla lo siguiente: “Descubrí que la gente le quiere mucho y algunos tienen una percepción errónea sobre él; es un tío profesional y uno de los mejores embajadores para su tierra”.

Pablo de Miguel, que ya está preparando su siguiente Viajeros Cuatro, esta vez en Sicilia, destaca por último los buenos datos de audiencia que tuvieron el pasado lunes: “Ha funcionado bien. Conseguir que te vean medio millón de personas tal y como están las cosas hoy es un resultado muy bueno”.