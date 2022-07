Pasapalabra es uno de los espacios televisivos con más audiencia y de los que más dan que hablar en redes sociales. Ya sea por los invitados o por los propios participantes, Antena 3 tiene uno de los concursos más exitosos de la historia de la televisión española y que están presentes en nuestro día a día.

Desde que Atresmedia empezara a emitir de nuevo, después de su paso por Telecinco, el programa ha mantenido los niveles de audiencia, provocando que los intentos de Telecinco por mantener a sus espectadores (con vuelta a la parrilla de concursos como Alta Tensión o Precio Justo), pero no obtuvieron los resultados de audiencia esperados por lo que tuvieron que pasar a una mejor vida.

No obstante, Telecinco intentó paliar la pérdida de espectadores con la extensión durante la tarde de Sálvame, pero el intento quedó fallido ya que los espectadores preferían ver el programa conducido por Roberto Leal. La fórmula del éxito de este Pasapalabra es en tener un público fiel que sigue viendo el rosco aunque cambie de cadena por lo que consiguen convertirse casi en uno más de la familia de quienes están al otro lado de la pequeña pantalla.

Sin embargo, en una de sus últimas emisiones ha ocurrido una hecho insólito que no se ha producido desde que el programa empezar su emisión en televisión hace algunos años. En medio del show, uno de los invitados ha solicitado a Roberto Leal el cambio de equipo tras que Orestes contara un chiste calificado como 'malo'. No ha pasado nunca que se cambia alguien de equipo en mitad del programa, ¿no?”, dijo Arturo González-Campos, humorista español. “Pues estén atentos”. El invitado zanjó: “Si es que no me apetece ni ayudarle ya, se me quitan las ganas”.