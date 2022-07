'Sálvame Sandía' continúa reinventándose tras dar por finalizada su fallida 'Ruta de la sandía' por las playas de España. Durante la emisión de este jueves, Carlos Lozano se puso al frente del espacio para guiar a Pipi Estrada por su particular 'puente de las emociones', una prueba a la que se enfrentan los concursantes de 'Supervivientes'. En este caso, el colaborador empezó hablando abiertamente sobre sus problemas económicos.

"¿Cómo está ahora mismo tu situación económica?", comenzó preguntándole el presentador a Estrada, que afirmó estar pasando por "un momento de tensión financiera". "Tengo que hacer ingeniería económica para llegar a final de mes, para hacer frente a todos mis pagos, pero soy un gladiador de la vida, un nómada, y poco a poco lo voy solventando", afirmó el periodista deportivo.

Estrada, que fichó por 'Sálvame' el pasado mes de abril, se definió a sí mismo como "el empleado del mes de Terelu Campos". "Me parece injusto, pero es lo que toca", aseguró. El propio tertuliano explicaba hace unas semanas que se le embarga la mayor parte de su sueldo, en concreto un 80%, para hacer frente a la deuda que tiene con la hija de María Teresa Campos.

"Puedo estar sentenciado a una pena de 60.000 euros más costas (...) se me han retenido cerca de 25.000", explicó Estrada en su particular puente de las emociones: "Yo vengo a mi trabajo a las tres de la tarde y salgo a las nueve de la noche por 100 euros. No es problema de los demás, es problema mío. Lo que tengo que asumir es que tengo que resolver mi problema". "Estoy pasando por un momento bastante delicado", lamentó.

Más adelante, Carmen Borrego no dudó en encararse a su compañero: "Estás trabajando para pagar lo que un juez te ha impuesto, no lo que te ha pedido Terelu Campos. "Estoy en mi derecho de pensar que el efecto es mayor que la causa", argumentó Estrada ante la colaboradora, que defendió a su hermana: "Te aprovechaste de Terelu cuando estabas con ella y ahora lo sigues haciendo".