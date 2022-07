Que los tertulianos de Sálvame son protagonistas en más de una ocasión es una cosa que no sorprende a nadie. A veces son discusiones, salidas de tono o declaraciones polémicas las que sean noticia en los medios de comunicación. Lo que no esperaba en esta ocasión la audiencia era que dos de sus contertulios se pusieran a ligar en medio de la emisión.

María Patiño y Carlos Lozano se encontraban en ese preciso comentando cómo es físicamente el nuevo novio de Victoria Federica, por lo que aprovecharon la situación para comentar acerca de sus preferencias con los hombres, siendo Patiño la primera en pronunciarse: "Hay hombres con canas y arrugas que me parecen mucho más atractivos que un chaval joven".

Unos comentarios que enseguida captaron la atención de Lozano que fue preguntado por la gallega "si era considerada para él una abuela". La contestación fue con muchos elogios hacia la figura de Patiño: "Tú no. Tú eres sexy, estás muy bien, tienes el morbo que hay que tener y me mola también". Unas palabras que no pasaron desapercibidas para el público que se encontraba en ese momento en plató ya que comenzó a irrumpir en aplausos ante tales piropos.

"Creo que cuando nos hacemos mayores no tenemos que perder ese sexapil", respondió con gracia Patiño. "Necesito que me digan cosas así al oído tras la mala tarde que pasé ayer", bromeaba la tertuliana.