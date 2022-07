Antena 3 estrena esta noche la segunda temporada de ‘Veo cómo cantas’ (22:00 horas). El programa presentado por Manel Fuentes contará de nuevo con Ruth Lorenzo, El Monaguillo y Josie como asesores, que ayudarán a los concursantes a reconocer a los buenos vocalistas y a desenmascarar a los impostores. Además, en cada programa también participará una nueva figura musical, que se sumergirá en las distintas rondas para tratar de ayudar al concursante a triunfar en la fase final. La invitada especial de esta semana será Chenoa.

Gema Aldón visita esta noche el plató del ‘Deluxe’ en Telecinco (22:00 horas) para hablar de todas las polémicas que rodean al matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano. "Estoy cansada de que la gente hable por mi boca, estoy aquí para que se sepa la verdad y para callar muchas bocas. Mi madre sabe que yo cuando doy el paso de hablar con alguien es que los límites se han sobrepasado. Son diez años de mentiras, tengo una salud mental mejor que la de mi madre ahora mismo. Estoy cansada. Hay otro tipo de detalles que no se conocen, mi madre vale mucho más que todo esto", afirmó en unas declaraciones previas para el programa de Telecinco.

‘Equipo de investigación’ será la apuesta de laSexta en la noche de este viernes (22:30 horas). El equipo del programa presentado por Gloria Serra analizará a fondo un asunto de actualidad dentro de nuestra sociedad.

Dani Rovira es Superlópez en Cuatro

Cuatro programa esta noche (22:15 horas) un nuevo pase de ‘Superlópez’. Desde su llegada a la Tierra procedente del planeta Chitón, la vida de Juan López no ha sido fácil. Con superpoderes es difícil no destacar. Poder volar, leer la mente, tener supervisión o detener un convoy del metro para que no descarrile… y regresar luego a la oficina, esforzándose en ser un tipo normal, no ha sido nada sencillo para él. O quizás sí, porque Juan no necesita más que su cruasán matinal para ser feliz… Sin embargo, algo está a punto de cambiar. La aparición en la ordenada vida de López de Luisa, un antiguo amor de instituto, va a causar estragos. Ya no es momento de pasar inadvertido. A pesar de que con ello pueda llamar la atención del malvado Skorba y de su sibilina hija, Ágata, y poner en peligro la supervivencia de su planeta de origen.

Clint Eastwood se enfrenta a la Casa Blanca en La 1

La 1 de TVE emite esta noche un nuevo pase de ‘Poder absoluto’ (22:15 horas). Luther Whitney, un especialista en grandes robos, planea desvalijar la mansión de un magnate que se encuentra de vacaciones en el Caribe. Sin embargo, una vez dentro, es testigo involuntario de un asesinato que involucra al Presidente de Estados Unidos, a su jefe de gabinete y a dos agentes del Servicio Secreto. Pero, ¿a quién puede recurrir un criminal para acusar de asesinato a alguien relacionado con la Casa Blanca?