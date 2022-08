Telecinco sigue demostrando una plena confianza en 'La isla de las tentaciones'. A pesar de que su cuarta edición no rindió al mismo nivel que sus predecesoras en términos de audiencia, el reality show sigue siendo uno de los formatos estrella de la cadena y ya ha empezado los preparativos de sus nuevas temporadas.

Sandra Barneda, que volverá a repetir como maestra de ceremonias, ha sido la encargada de desvelar en sus redes sociales que el rodaje de las temporadas 5 y 6 del reality en República Dominicana ya ha finalizado. Esto de rodar dos seguidas ya se ha hecho en otras ocasiones para minimizar gastos.

En esa misma red social, la presentadora ha respondido a varias preguntas de sus seguidores relacionadas con 'La isla de las tentaciones', que será previsiblemente una de las grandes apuestas de Telecinco para el otoño.

"Hemos terminado. Es un momento de muchísima emoción para todo el equipo. Han sido dos meses donde nos hemos dejado la piel, han salido dos super temporadas donde hemos sufrido muchísimo. Me emociono. Estoy como loca para que lo veáis. Quiero dar las gracias a toda la gente e la isla porque sin ellos, lo que vais a ver muy pronto, sería imposible", zanja.

Y hoy, al fin, hemos podido conocer un adelanto del reality. La cuenta oficial del programa ha colgado en Twitter cuatro imágenes con las frases más destacadas de la siguiente edición: "¡Estás expulsado de la hoguera!", "no me paren, por favor", "creo que nunca voy a tener nada tan bonito con nadie", "no puedo ver eso, no puedo más"; indican desde La Isla de las Tentaciones.

Diego Pérez confiesa lo que pasa detrás de cámaras

El cántabro ha desvelado varios secretos -"la mayoría no os lo podríais creer"- del programa. Para empezar, Diego explica que no podían tener ningún tipo de aparato electrónico. Estaba terminantemente prohibido además saber la hora, por lo que estaban todo el día "sin tener una consciencia del tiempo", según afirma el concursante. Por otra parte, Diego comenta que la comida la traía un catering y "unas señoras nos limpiaban la casa y nos lavaban la ropa". Además, uno de los datos más sorprendentes revelados por Diego tiene que ver con el cabello: "A nosotros no nos cortaron el pelo en todos el tiempo que duro el programa -1 mes y medio-. Sin embargo, a los tentadores de nuestras novias, sí. Es una estrategia para que ellos estén más guapos que nosotros", dice el cántabro.