Llega el viernes y, como es costumbre, es tiempo de repasar en La Panderola lo más destacado de la semana. En esta ocasión, además de la triste actividad del fuego en la provincia, el magacín de Medi TV ofrecerá a sus telespectadores una amplia visión del Rototom Sunsplash, festival que se celebra durante estos días en Benicàssim.

En concreto, a partir de las 16.00 horas, el espacio La veu de la cultura de Jesús Broch será el altavoz del Rototom; en esta ocasión con el concierto de Julian Marley, que repasó algunos hits mundiales como Exodus o Jamming recordando el legado inmortal de su padre, Bob Marley.

La cita de Benicàssim no solo trata de música. Además, el festival ha acogido en su Foro Social el debate We must change the world, con dos protagonistas de excepción: la periodista Rosa María Artal y el politólogo y tertuliano Juan Carlos Monedero. Acompañados de un público participativo, abrieron el debate de las ideas para mejorar el mundo. Porque el Rototom, y así lo reflejará el espacio de Medi TV, acoge a 20.000 personas diarias procedentes de 75 países para disfrutar de las numerosas actividades programadas en las que no sólo el reggae tiene cabida: también el compromiso social, la sostenibilidad o la paz. Un abanico multicultural, en definitiva, que es el paradigma ideal para escuchar el legado de Bob Marley en las numerosas propuestas musicales que acogerá el recinto de festivales de Benicàssim hasta el próximo lunes.

Otros estrenos

En la parrilla del viernes de Medi TV, destacan otros estrenos, como el boletín informativo de las 14.00 horas, con las últimas noticias sobre los incendios en la provincia; o el tercer episodio de la nueva e interesante telenovela, Tanto amor (9.00).