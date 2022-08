Daniela Requena ya era conocida antes de anunciarse su participación en 'Pesadilla en El Paraíso'. La periodista es una de las creadoras de contenido más populares de Tiktok e Instagram, ha sido colaboradora de Espejo Público' (Antena 3) y recientemente lanzó al mercado 'Mamá, soy mujer. Diario de una chica trans' (Editorial Planeta), un libro en el que narra la historia de su vida, que describe como "trepidante y feliz", pero en la ha tenido que afrontar el desconocimiento, la incertidumbre y los prejuicios sociales por ser una chica trans.

La joven valenciana cuenta su viaje personal hacia la transición que siempre había soñado, empezando por su infancia, que recuerda de lo más normal, pasando por su adolescencia, donde comienza a sentir disforia hacia su cuerpo, y su adolescencia, cuando comienza a dar los primeros pasos para convertirse en la mujer que siempre ha sido. El libro habla también de la intolerancia que sigue existiendo al relatar episodios de homofobia y de transfobia vividos en primera persona.

El resultado es una historia sincera y emotiva, escrita con un estilo directo y mucho ritmo, en el que no falta su característico sentido del humor, que bien conocen sus millones de seguidores en las redes sociales, ni tampoco su frustración al plasmar la incomprensión que sufren las personas trans en nuestra sociedad. "Las personas trans no estamos confundidas, ni perdidas, ni convencidas por agentes externos: sabemos perfectamente quiénes somos casi desde que nacemos. Primero, percibimos el malestar de que no estamos donde debemos estar y después ese malestar se va definiendo con muchísima claridad", afirma la periodista.

El libro también ayuda entender la realidad de la gente que nace con unos órganos sexuales que no siente como propios: "No sabéis lo importante que es que un hijo o hija se sienta respaldado por su familia cuando es trans, homosexual, bisexual, no binario o cualquier otra orientación sexual o identidad de género que se salga de lo preestablecido por la sociedad. Mil gracias a quienes estáis ahí. A quienes apoyáis incondicionalmente. A quienes seguís amando. A quienes amparáis. A quienes participáis en que esta sociedad, cada día, sea un poquito mejor".

A lo largo de los capítulos de esta obra, Daniela Requena desvela confesiones íntimas y narra episodios de su infancia y juventud, su despertar sexual, su etapa universitaria y en Nueva York y finalmente su transición. "Me siento bien cuando alguien me escribe y me dice que gracias a mí se lo han contado a sus padres", contó en su última intervención en 'Espejo Público' la semana pasada.

"En España tenemos uno de los escenarios político-sociales más avanzados del mundo, pero aún queda mucho para alcanzar la igualdad. Queda mucho por avanzar, pero creo que vamos por el buen camino", ha resaltado Requena, que se queda con una frase de su libro 'Mamá, soy mujer': "No tengas miedo a ser quien eres. Vida solo hay una. No tienes que tener miedo a ser quien eres y ser feliz".