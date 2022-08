'Sálvame' ha logrado generar una nueva polémica en plató con la que intentar levantar sus datos de audiencia. Después del comentario homófobo de Rafa Mora a Miguel Frigenti, el protagonista ha sido Kiko Matamoros, al que se le ha vuelto a ver su cara más homófoba este viernes por un vídeo de humor realizado Germán González la semana anterior sobre sus vacaciones con su pareja Marta López Alamo.

"Hay que ser muy mierda para calificar a la gente en función de su edad", le ha espetado al redactor. Profundamente indignado, el colaborador ha sacado los pies del tiesto y ha perdido rápidamente la poca razón que pudiera tener con una declaración homófoba y racista: "A ver si hago yo chistes de maricas y gitanos". El comentario no puede ser más vergonzoso y desafortunado.

Germán González, uno de los mejores profesionales del espacio, ha asumido que su sentido del humor podría llegar a ser hiriente y se ha disculpado con él: "Le he pedido perdón y puedo que le haya molestado, pero extrapolar esto a que es un odio a la gente por ser mayor o por la edad... Él está en el juego del programa, que es risa y es juego. De ahí a mezclar y decir que él podría hacer chistes de gitanos y de maricones…".

Acto seguido, Matamoros se ha levantado de su silla y ha abandonado el plató tras quitarse el micrófono, algo que no calmó el ambiente en el programa de Telecinco, ya que el enfrentamiento continuó cuando regresó, esta vez, al enfrentarse con las propias presentadoras, Adela González y Nuria Marín, y con colaboradores como Laura Fa.

Tras volver a ver el vídeo de la discordia, Kiko Matamoros volvió a intentar explicar lo que le había sentado mal de la pieza, abandonando otra vez el plató: "En el vídeo hay varias alusiones que le pueden molestar a cualquiera con dos dedos de frente. Una cosa es el sentido del humor y otra cosa jugar con los trastornos de la alimentación. Decir que una señora no se ha comido lo que esta enseñando porque está delgada. Atacarla a ella porque esta un señor que le saca 40 años mayor. En fin, todo muy edificante. A partir de ahora, según que consejo reciba, actuaré según lo que piense. Es decir, si no hay respeto para todo eso, no lo habrá para otras cosas. Y ahora, os pedís reíros de lo que os salga de los huevos".

"A mí me parece sucio y rastrero decir que Germán ha hecho referencia a los trastornos de la alimentación porque no lo ha hecho", le dijo Nuria Marín a Kiko Matamoros, que se fue hacia el redactor gritando y con un tono muy enfadado: "A ver, explícate. ¿Qué es lo que quería decir". "Es que no suelo gritar. Ni en los vídeos ni en mi casa. Si él lo lleva por ese lado, que lo lleve, pero yo lo que quería decir es la típica crítica que se hace a todos los influencers o gente con buen cuerpo y que pone foto de pasteles y no se los come".

Por otro lado, Gema López aseguró que no se cree que esta actitud de Kiko Matamoros no es por la diferencia de edad, añadiendo que se debe a otra cosa: "¿Sabes lo que me ofende? Marta ha contado públicamente su problema. Que se cuestione, además de forma miserable, diciendo que come cosas que no come".

Nuevamente, Nuria Marín volvió a contestar a Kiko Matamoros, aún más enfadada por su respuesta a Gema López: "Eso no lo ha dicho. Que no encaja la comida procesada en su estilo de vida". "¿De verdad estamos discutiendo por una chocalatina? ¿Me lo dices de verdad? Él lo ha podido entender así, pero te prometo que cuando he visto el vídeo no lo he interpretado así. Creo que la gente y Germán no lo han interpretado así", afirmó la colaboradora.