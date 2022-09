Ana Rosa Quintana anunció hace unos meses que dejaba de presentar 'El programa de Ana Rosa' debido al cáncer de mama que le detectaron. Un tiempo en el que el espacio ha sido dirigido por Joaquín Prat, Patricia Pardo y Ana Terradillos y que incluso he llegado a cambiar de nombre a 'El programa del verano'.

Mientras tanto, los colaboradores y la propia Quintana a través de redes sociales iban informado de cuál era su estado de salud. El pasado 22 de noviembre la madrileña realizaba el siguiente comunicado:

Así ha sido el momento en el que Ana Rosa Quintana ha anunciado que deja por un tiempo la televisión para dedicarse a ella misma y curar el Carcinoma que le han detectado en una mama.



Vuelve prontito, @AnaRosaQ. Te echaremos de menos pero sabemos que volverás, y pronto 💗💗💗 pic.twitter.com/NKo4VoRO36 — Diego 🍉 (@diegobferrandez) 2 de noviembre de 2021

"Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí que tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama. "Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz".

Pues bien, parece que la vuelta de Ana Rosa los platós está más cerca. Durante una conexión en directo, una reportera del programa desveló ante una ciudadana que regresaría el próximo lunes. Por ello, la vuelta a los platós de Mediaset será el próximo lunes 12 de septiembre.

Ya en el mes de junio, Ana Terradillos desveló que la presentadora volvería en este mes, por lo que todo hace indicar que el lunes se podrá volver a disfrutar de Quintana.