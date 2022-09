'Sálvame' arrancó hace unos días el nuevo curso televisivo con el fichaje de José Antonio Avilés, que ya ha pasado a formar parte del equipo de colaboradores habituales del espacio. Y como tal, este martes tuvo que someterse al test de inteligencia al que ya se han enfrentado otros muchos de sus compañeros.

En los minutos finales de su tramo 'Sandía', el formato de La fábrica de la tele desveló que el polémico tertuliano había obtenido una puntuación de 128, colocándose de esta forma en la parte alta de ranking.

Ana Isabel Gutiérrez, la psicóloga del programa, apuntó que el resultado de Avilés no era "normal" y explicó el motivo: "Es francamente inhabitual (...) dentro de las diferencias nos encontramos determinados dibujos más o menos habituales. Pero esta polarización y extremismo no me lo había encontrado nunca".

"Estamos hablando de una persona que en inteligencia verbal, en la parte de conocimientos, ha sacado una nota francamente bajita en comparación con lo que nos encontramos después. En una de las pruebas ha sacado un 110 y en la otra un 80", comentó la encargada de realizar el test.

"En inteligencia no verbal, manipulativa, nos encontramos una puntuación de 160", añadió Gutiérrez mientras el resto de los colaboradores comentaban los resultados. "¡Envidiosos, que tengo 128!", les espetó el excolaborador de 'Viva la vida'.

Sin embargo, la memoria verbal no es el fuerte de Avilés: "Saca una puntuación de 10. No tiene memoria, es como Dory ('Buscando a Nemo') a la hora de retener". "Pero tiene una gran memoria visual", aclaró Ana Isabel Gutiérrez.