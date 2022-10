Las polémicas palabras de Tamara Falcó en un congreso ultracatólico en México sigue generando diversas reacciones. Una de las más llamativas ha sido la de Jorge Javier Vázquez, que ha explotado tras escuchar este lunes su intervención en 'Sálvame': "El mundo se está convirtiendo en un lugar a peor por gente como tú. Personas que piensan como tú, que demonizan una sexualidad que no es la que tienes tú, que es la heterosexual".

"Afortunadamente, la gente vive, por lo general, su sexualidad de una manera libre. Tengo 52 años y he sufrido muchísimo por ser gay. He vivido mis primeras experiencias sexuales en la oscuridad porque había gente como tú que no aceptaba este tipo de sexualidad", afirmó el presentador en este aplaudido mensaje dirigido a la colaboradora de 'El hormiguero'.

El presentador aseguró que ahora hay que luchar porque la gente sea libre para que se pueda manifestar como quiera e ir a divertir a los sitios que quiera: "Mientras haya gente como tú, que demoniza la libertad y la elección de lo que gusta y no, efectivamente, el mundo va a ser un lugar peor, y tú lo que has hecho en este congreso, ha sido propagar y sembrar el odio".

"Lo que te pido, Tamara , es que recapacites y que dejes de hacer el daño como lo estás haciendo. Con tus palabras estás haciendo a mucho daño a mucha gente, atacas a la dignidad de muchas personas y no podemos permitir que discursos como los tuyos tengan cabida en la televisión. Este es mi mensaje para ti, Tamara, por favor", continuó Jorge Javier Vázquez.

Gracias, @jjaviervazquez. Esto es lo que hay que hacer; poner en evidencia estos discursos y denunciarlos públicamente. pic.twitter.com/0wX27Fhk2N — Cristian Quijorna (@cquijorna) 3 de octubre de 2022

Para finalizar, el comunicador sentenció su intervención con unas rotundas y tajantes palabras a favor de no dar como válidas todas las opiniones: "Basta ya de aceptar ese tipo de palabras como normales porque entran en la total anormalidad. Eres un absoluto fraude. Recapacita, porque además de ser una mentira, eres un elemento muy dañino para esta sociedad".

Cabe destacar que Tamara Falcó sigue ocupando titulares, en esta ocasión por sus palabras sobre la sexualidad en un congreso ultracatólico en México celebrado este pasado fin de semana por las que ha recibido duras críticas. "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal. Creo que en otras generaciones no era tan evidente", afirmó como ponente de este congreso.