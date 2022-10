"Brutal". "Increíble". "Impresionante". Estos son los apelativos empleados por varios usuarios de redes sociales para referirse al drástico cambio físico de un exparticipante de "First Dates". Y es que el concursante ha perdido unos 60 kilos tras someterse a una intervención quirúrgica. Así fue su paso por el programa.

Tal y como afirma Antonio Reynolds, el participante en cuestión, su paso por First Dates fue, "más bien, traumático": "Salí con Francisco, que me humilló y me ridiculizó en público. Me hizo salir llorando. Estuvo unas cuatro veces y mi cita fue la peor cita de First Dates", relató el joven, que ahondó más en el tema, después de que el propio Francisco le escribiese a través de TikTok: "Me sentí vejado, humillado, maltratado, ridiculizado... no espero un perdón, de ti no espero nada. No sé cómo te siguen llevando a ese programa. Había gente que como yo íbamos a vivir una experiencia en el programa y por culpa de gente como tú, nos hundiste".

Además de la dramática situación, muchos de los usuarios comentaron también el espectacular cambio físico que ha pegado Antonio. Él mismo reconoce en sus redes sociales que se sometió a un cirugía bariátrica, un tipo de intervención destinada a cambiar el funcionamiento del sistema digestivo, generalmente reduciendo la capacidad del estómago, para ayudar a adelgazar.

"El cambio es espectacular. No pareces tú", coinciden varios usuarios en las redes sociales tras la sorprendente nueva imagen de Antonio Reynolds.