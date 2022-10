Kiko Hernández no pasa desapercibido. Tras su reciente huida de Madrid para disfrutar de las vacaciones, parece que uno de los tertulianos más famosos del formato de Mediaset ha regresado, per o no lo ha hecho solo.

El colaborador se ha dejado ver con el actor Fran Antón. La pareja se ha dejado ver ya en más de una ocasión compartiendo momentos y, según la revista lecturas, "hace poco les vimos salir de casa del colaborador camino al aeropuerto. Al llegar, Kiko, que se escondía bajo una gorra y unas gafas de sol oscuras para pasar desapercibido, se despidió de él con complicidad, Ambos se conocieron en el teatro". Sin embargo, hoy en la tarde de Sálvame ha negado toda esta información, y ha terminado "hasta las narices". Por todo ello, y había asido tanta la presión de sus compañeros que se ha animado a contar lo que nadie sabía: "Llevo trece años trabajando aquí y he tenido dos parejas". Todos en el plató se han quedado boquiabiertos porque no se esperaban estas palabras, ya que no le conocían pareja a Hernández. Jorge Javier no daba crédito: "¿Me estás diciendo que has tenido dos parejas y no sabíamos nada?". Kiko Hernández es una de las "vacas sagradas" de "Sálvame". Lleva en el programa desde sus inicios. Durante este tipo ha pasado por momentos en los que ha tenido un peso capital en el ritmo del programa a, otros, en los que ha actuado más en segundo plano. En las últimas semanas ha adoptado un perfil más bien bajo en sus intervenciones. Jorge Javier a Kiko Hernández: “¿Tú te piensas que somos gilipollas?” 😂 #yoveosálvame pic.twitter.com/t3bxDTsAQP — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) October 11, 2022 Kiko Hernández saltó a la fama hace 20 años tras participar en Gran Hermano. Desde entonces ha ido encadenando trabajos como tertuliano, hasta establecerse en "Sálvame", donde es un fijo desde sus inicios. Durante este tipo, Kiko Hernández ha compatibilizado sus trabajos en la televisión con otros negocios. Uno de ellos es el de la teletienda. Desde hace unos años, Kiko Hernández es la imagen de "Mejor llama a Kiko". Hace un año hizo lo mismo con una marca de aceitunas. Si bien, aquella aventura no debió salir como se esperaba, ya que tras unos meses en el mercado, el rostro de Kiko Hernández dejó de estar en los envases de olivas. Tras su papel protagonista en la obra de teatro "Distinto", ahora lo intenta como productor.