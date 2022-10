Ofertas anticrisis: 12 plataformas de 'streaming' gratuitas.

En los últimos años, las plataformas de 'streaming' han vivido un enorme 'boom' en España y en el resto del mundo, potenciadas (en parte) por la pandemia. Con millones de personas sin poder salir de casa, la oferta que ofrecían era de lo más tentadora para saciar las horas de ocio. Pero en los últimos meses hay varios factores que están evidenciando que el universo del 'streaming' está a punto de cambiar, y que afectará a nuestros bolsillos: Netflix acaba de anunciar una oferta, que entrará en vigor el 10 de noviembre, consistente en una cuota mensual de 5, 99 euros, aunque incluye anuncios, para luchar contra las cuentas compartidas tan recurrentes y la fusión de HBO Max con Discovery augura una inevitable subida de precios, algo que ya han sufrido los abonados de Amazon Prime Video.

Ante este nuevo panorama, parte de la audiencia, crujida por la nueva crisis y la inflación que recorta su presupuesto para ocio, se plantea prescindir de alguna de sus suscripciones a las plataformas de pago y pone la vista en las opciones gratuitas, que también las hay, aunque no tenga estrenos tan potentes como 'La Casa del Dragón', lo nuevo de 'Stranger things' o 'El señor de los anillos: los anillos de poder'. Son las plataformas anticrisis, con las que podemos explorar una variada oferta de cine, películas y documentales.

Aunque se deberá tener paciencia y aguantar las pausas publicitarias que (a excepción de RTVE Play) trufarán las emisiones. Porque, ya se sabe, la producción audiovisual (series, cine), la musical, la literatura, la prensa..., la cultura en general, no puede ser gratis total, ya que detrás hay una industria, que si no se sustenta con publicidad, deberá hacerlo con suscripciones (lo que supone la consiguiente cuota mensual).

Pero para quienes están dispuestos a aguantar estos inconvenientes con tal de no rascarse el bolsillo (aunque deberán disponer de una buena conexión a internet, con buen nivel de cobertura y velocidad, y dispositivos compatibles), aquí repasamos 12 de esas plataformas, con títulos españoles e internacionales.

RunTime

La última incorporación, ya que llegó en septiembre a España, es esta plataforma digital gratuita, que promete una completa oferta de cine y series totalmente gratis. Para ello ofrece siete canales de cine comercial no de estreno, con grandes títulos de éxito de los géneros de acción, comedia, romance, crimen, 'thriller-terror' y clásicos, y alguna joya de culto. También tiene tres canales de series, que incluyen dos 'loop channels', es decir canales en bucle, que están dedicados a dos series: 'Curro Jiménez' y 'Ana y los 7'. En el catálogo están disponibles, por ahora, 'Desaparecida', 'Arcángel', 'Luisa Spagnoli', 'XIII La conspiración', 'Rey maldito' y 'Los camioneros'.

RTVE Play

La plataforma gratuita de RTVE no solo ofrece la posibilidad de recuperar la programación emitida en los diferentes canales de TVE ('Masterchef celebrity', 'Servir y proteger', 'La gran confusión'...), sino que cuenta en su catálogo con series españolas e internacionales de éxito, algunas disponibles en otras plataformas de pago. Como la recién estrenada 'Call my agent', 'Parlamento', 'Sherlock', 'Top of the Lake', 'This is us', 'El colapso', 'Downton Abbey' y 'The split', entre muchas otras. La oferta de documentales es apabullante, igual que la de cine, especializándose en títulos españoles y de cine europeo.

Pluto TV

Servicio de 'streaming' que funciona como las plataformas de pago tipo Netflix o HBO Max, aunque ofrece canales de televisión originales y series y películas bajo demanda de estudios de cine, editoriales y compañías de medios digitales sin ningún coste. Los canales disponibles en Pluto TV son exclusivos, lo que pasa es que se emiten en vivo, con lo cual están sujetos a los horarios de programación. En ellos se puede encontrar acción, comedia, drama, terror, juegos, deportes, música, niños, familiar, cocina, viajes, suspense, vida salvaje y 'realities', entre otros contenidos. Sus canales temáticos ofrecen películas, series y programas de todos los tiempos, que se pueden ver cuando se quiera. No requiere registro previo, lo que la hace de las favoritas.

Atresplayer

Aunque Atresmedia estrenó hace tres años la plataforma de pago Atresplayer Premium, que ofrece continuamente estrenos de series y programas de producción propia de calidad (como 'La novia gitana', que emite actualmente cada domingo y 'Reinas al rescate'), conserva Atresplayer, a secas, que es la plataforma de vídeo 'online' gratuita del grupo. En ella se pueden ver los programas, deportes y series exclusivas de sus canales: Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega, y Atreseries.

eFilm

Servicio de alquiler de películas y documentales digitales al que se puede acceder si eres socio de alguna biblioteca pública. Su principal proveedor es Filmin, pero no ofrece todo su catálogo. Cuenta con más de 12.000 títulos, entre series (desde clásicas como 'Fortunata y Jacinta', 'La Regenta' y 'La barraca' a más modernas como 'Sherlock' y 'Harlots: cortesanas'), películas (con cierta predilección por el cine independiente), cursos (de inglés de Vaughan), además de juegos y revistas.

ARTE.TV

Plataforma de 'streaming' cultural europea gratuita, que cuenta con contenidos documentales (cerca del 56% de su programación), de cine (19%), programas informativos (14%), conciertos (5%), series y de diferentes temas culturales, historia, música, ciencia, psicología, deportes... Publica y estrena nuevos contenidos prácticamente a diario. Ofrece unos 1.000 programas al año: 800 documentales, series documentales y reportajes, así como alrededor de 200 conciertos. Además de transmitir todos sus programas en francés y en alemán, ARTE ofrece 400 horas al año de magacines, documentales y espectáculos en vivo con subtítulos en español, en inglés, en polaco y en italiano.

Rakuten TV

Plataforma de 'streaming' antes conocida como Waki TV, que cuenta con un extenso catálogo donde se puede ver contenido audiovisual como películas, series de televisión y documentales. Aunque tiene dos modalidades de suscripción que implican el pago de una cuota (Rakuten Suscription, antes Selection, de series y películas y Rakuten TV Cinema, antes Taquilla, para alquilar estrenos de cine o comprarlos), Rakuten Free ofrece, tras el consiguiente registro, un catálogo más reducido, totalmente gratuito, pero incluye anuncios. Uno de sus últimos estrenos es el 'reality' de aventura 'Discovering Canary Islands', una especie de 'Pekín express' rodado en inglés en las Canarias, con ocho 'influencers' de países europeos como concursantes y presentado por Pilar Rubio.

Viki

Plataforma de la compañía Rakuten TV especializada en series y películas asiáticas, principalmente procedentes de Corea, China, Japón, Taiwán y Tailandia. Organiza sus títulos por géneros: comedia romántica, dramas de época, romance, crimen y misterio, 'thriller' y suspense, programa de variedades, acción, comedia, familia y niños y fantasía. Permite buscar las producciones a partir del nombre de los actores, para que los fans puedan ponerse al día de la filmografía de su estrella favorita. La mayoría de la oferta está destinada al público juvenil.

Plex Tv

La plataforma ofrece un catálogo con 14.000 películas para ver gratis y programas de televisión en 'streaming', además de 200 canales de televisión en vivo al instante y sin suscripción. Desde navegadores web, dispositivos móviles o televisores inteligentes. Además, se puede descubrir cualquier contenido de todo el universo de 'streaming', el propio servidor y otras bibliotecas desde cualquier sitio.

iQiyi

Conocida popularmente como el Netflix chino, la plataforma llegó hace dos años a España con una extensa oferta de películas, series, 'realities', 'talents', programas de entrevistas y animes. La mayoría de los contenidos son originales, aunque también cuentan con oferta estrenada primero en la televisión convencional china. Aunque solo están disponibles en el idioma original (mandarín), cuentan con subtítulos en castellano.

Crunchyroll

El servicio de 'streaming' de anime ofrece más de 1.000 títulos y 30.000 episodios de mangas, como 'One Piece', 'Black Summoner' y 'Classroom of the Elite', pero desde la pasada primavera ha restringido la oferta de contenido gratuito: los espectadores que quieran ver episodios de series nuevas o continuas deben ahora suscribirse a uno de los planes premium. De todas formas, todavía da opciones a los fans del anime para ponerse al día con algunas producciones.

Filmon

Servicio de televisión basado en internet que permite la visualización remota de la televisión local o de otros países de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia, en un ordenador o dispositivo móvil. Con lo que su contenido es de lo más diverso: deportes en directo, noticias, programas de estilo de vida, películas, canales de compras, infantiles y otros espacios de muchas partes del mundo. No obstante, hay que tener en cuenta que para las películas hace falta un cierto nivel de inglés, ya que la mayoría están en ese idioma, y algunas no llevan subtítulos.