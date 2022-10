Un joven tatuador de Castelló, de 20 años, es el último personaje viral que ha dado el popular programa de citas a ciegas 'First Dates', que emite diariamente el canal de Mediaset Cuatro.

Se trata de Yoni. Más bien "el Yoni talego tatu, de toda la vida", que así es como se presentó el castellonense a su cita, Sara, una joven madrileña de 21 años con la que conectó.

Sara llegó a ‘First Dates’ en busca de un "chico guapo" y se topó con "el Yoni, de Castellón", un joven tatuado que parecía como “salido del talego”, aunque Sara se quedó prendada de él de primeras. Le gustó mucho su aspecto y que tuviera el rostro tatuado por una razón: no se fía de la gente que no va tatuada. "No tienen las cosas claras; nosotros sabemos lo que queremos para toda la vida”, recalcó.

El Yoni de Castellón encuentra a una mujer que le mantiene la mirada en ‘First Dates’: “Me trata como a una persona normal” 👍 #FirstDates18O https://t.co/eaLkxr8DGl — First Dates (@firstdates_tv) 19 de octubre de 2022

Yoni le ha contado a Sara que ha tenido una vida complicada, pero rápidamente se han puesto a hablar de música y de salir de fiesta, de 'raves'. Yoni tiene claro que de fiesta se lo iban a pasar muy bien juntos y es que no todos los días se conoce “al Yoni, de Castellón, che”.

Un tatuaje revelador

Sara ha tenido varios novios y señaló sin tapujos que “medio Madrid ha pasado por la piedra”, mientras que Yoni lamentó en el programa que no ha tenido suerte en el amor y que todas sus anteriores relaciones le han engañado. Quizás por ello a Sara le ha hecho gracia que Yoni llevara la palabra “cabrón” tatuada en la cara: “Tenía 17 años y fue el primer tatuaje”. Los dos decidieron tener una segunda cita fuera de cámara.