No pasa Christian Gálvez por su mejor momento laboral precisamente en la actualidad. Desde que ‘Pasapalabra’ cambió de manos desde Telecinco a Antena 3, el presentador de Mediaset ha intentado sin éxito recobrar el éxito con varios formatos, pero en todos ellos se ha topado con una prematura cancelación del programa. El último, ‘Alta tensión’, que tras cambiar desde Telecinco a Cuatro ha tenido el mismo pobre bagaje hasta su cierre definitivo.

La anterior aventura televisiva de Christian Gálvez fue ‘Esta noche gano yo’, espacio que presentó junto a Carolina Cerezuela y que tan solo aguantó cinco galas en Telecinco después de que ya tuvieran que retrasar su emisión desde las 22.00 hasta las 00.00 horas.

El presentador, que saltó a todas las portadas del corazón tras romper su relación de 15 años con Almudena Cid, reencontró el amor con la también presentadora Patricipa Pardo, y precisamente es su actual pareja la que ha escrito el mensaje de apoyo más conmovedor en redes sociales al anunciar el adiós de ‘Alta tensión’.

Tras el último programa, Gálvez quiso publicar en su cuenta de Instagram un texto de despedida en el que no ocultaba que en este espacio ha vivido un tobogán de emociones: “He llorado, he reído y he aprendido junto a todo el equipo. Quiero agradecer cómo los concursantes me han sabido ayudar, respetar, animar y hacerme mejor día a día. Nunca olvidaré todo lo que han hecho por mí mis compañeros”. Proseguía el presentador con su alegato de la siguiente forma: “Ha llegado el momento de decir adiós y, tal y como anunciaba cada vez que un concursante no superaba la repesca, un adiós significa un nuevo "hola". Y ese saludo corresponde a '25 Palabras', un nuevo concurso que dentro de muy poco podremos compartir en Mediaset. Seguimos caminando. Y lo más importante de todo: mi Camino está lleno de Luz”.

Entre los mensajes de ánimo, a buen seguro el que más le ha tenido que llegar a Gálvez es el de Patricia Pardo, que le escribía: “La luz eres tú”, a lo que no ha tardado en contestar el propio Gálvez.